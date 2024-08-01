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Песков пообещал спросить, как Путин назвал собак, подаренных Ким Чен Ыном - РИА Новости, 01.08.2024
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18:33 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/sobaki-1963514990.html
Песков пообещал спросить, как Путин назвал собак, подаренных Ким Чен Ыном
Песков пообещал спросить, как Путин назвал собак, подаренных Ким Чен Ыном - РИА Новости, 01.08.2024
Песков пообещал спросить, как Путин назвал собак, подаренных Ким Чен Ыном
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда" пообещал спросить у главы государства Владимира Путина, какие клички РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T18:33
2024-08-01T18:33
россия
владимир путин
дмитрий песков
ким чен ын
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда" пообещал спросить у главы государства Владимира Путина, какие клички он дал собакам, которых ему подарил лидер КНДР Ким Чен Ын. &quot;Там были некоторые клички выбраны, но я не знаю, на каких остановились. Я обязательно спрошу у президента&quot;, - сказал Песков.Также он обещал передать Путину просьбу о том, чтобы познакомить журналистов и с другими питомцами, которые живут в резиденции главы государства. "Я обязательно передам президенту, и мы попробуем это сделать, когда будет какое-нибудь мероприятие, обязательно попробуем", - заверил представитель Кремля. Ранее северокорейское радио "Голос Кореи" сообщало, что лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину пару собак национальной северокорейской породы пхунсан. Порода охотничьих собак пхунсан выведена в КНДР от северокорейских волков и почти не известна за пределами страны. Она получила свое название от гор в северном округе Пхунсан (сейчас уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо), где и была выведена.
https://ria.ru/20240731/olenenok-1963294202.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, ким чен ын
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Ким Чен Ын
Песков пообещал спросить, как Путин назвал собак, подаренных Ким Чен Ыном

Песков: обязательно спрошу, как Путин назвал собак, подаренных Ким Чен Ыном

© Фото : ЦТАКСобаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын
Собаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : ЦТАК
Собаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда" пообещал спросить у главы государства Владимира Путина, какие клички он дал собакам, которых ему подарил лидер КНДР Ким Чен Ын.
«

"Там были некоторые клички выбраны, но я не знаю, на каких остановились. Я обязательно спрошу у президента", - сказал Песков.

Также он обещал передать Путину просьбу о том, чтобы познакомить журналистов и с другими питомцами, которые живут в резиденции главы государства.
"Я обязательно передам президенту, и мы попробуем это сделать, когда будет какое-нибудь мероприятие, обязательно попробуем", - заверил представитель Кремля.
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Порода охотничьих собак пхунсан выведена в КНДР от северокорейских волков и почти не известна за пределами страны. Она получила свое название от гор в северном округе Пхунсан (сейчас уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо), где и была выведена.
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