https://ria.ru/20240801/smi-1963489010.html

В Турции сообщили о крупнейшем за последние годы обмене заключенными

В Турции сообщили о крупнейшем за последние годы обмене заключенными - РИА Новости, 01.08.2024

В Турции сообщили о крупнейшем за последние годы обмене заключенными

В Анкаре прошел обмен заключенным, в котором участвовали 26 человек и семь стран, сообщил турецкий государственный телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:04

2024-08-01T17:04

2024-08-01T23:58

в мире

анкара (провинция)

обмен заключенными между россией и западом

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СТАМБУЛ, 1 авг — РИА Новости. В Анкаре прошел обмен заключенным, в котором участвовали 26 человек и семь стран, сообщил турецкий государственный телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление Управления национальной разведки Турции."Крупнейшая за последние годы операция по обмену 26 заключенных, содержавшихся в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии), состоялась при посредничестве Управления национальной разведки Турции в Анкаре в четверг", — говорится в заявлении.По данным ведомства, десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправятся в Россию, 13 — в Германию, трое — в США.Предполагается, что среди участников обмена — корреспондент The Wall Street Journal Гершкович, а также бывший американский морпех Пол Уилан.Ранее в четверг Bloomberg сообщил со ссылкой на неназванные источники, что Гершковича и Уилана, осужденных в России, освободили в рамках обмена. В свою очередь, Соединенные Штаты и их союзники передадут Москве нескольких заключенных, утверждало агентство. При этом не уточнялось, кого именно получит Россия.Сообщения о якобы готовящемся крупном обмене заключенными появились на днях в зарубежных СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что у Кремля нет никаких комментариев по этой теме.

https://ria.ru/20240318/navalnyy-1933849386.html

https://ria.ru/20240801/obmen-1963452699.html

анкара (провинция)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, анкара (провинция), обмен заключенными между россией и западом