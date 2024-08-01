В Турции сообщили о крупнейшем за последние годы обмене заключенными
TRT Haber: в Анкаре прошел обмен 26 заключенных из семи стран
СТАМБУЛ, 1 авг — РИА Новости. В Анкаре прошел обмен заключенным, в котором участвовали 26 человек и семь стран, сообщил турецкий государственный телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление Управления национальной разведки Турции.
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"Крупнейшая за последние годы операция по обмену 26 заключенных, содержавшихся в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии), состоялась при посредничестве Управления национальной разведки Турции в Анкаре в четверг", — говорится в заявлении.
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По данным ведомства, десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправятся в Россию, 13 — в Германию, трое — в США.
Предполагается, что среди участников обмена — корреспондент The Wall Street Journal Гершкович, а также бывший американский морпех Пол Уилан.
Ранее в четверг Bloomberg сообщил со ссылкой на неназванные источники, что Гершковича и Уилана, осужденных в России, освободили в рамках обмена. В свою очередь, Соединенные Штаты и их союзники передадут Москве нескольких заключенных, утверждало агентство. При этом не уточнялось, кого именно получит Россия.
Сообщения о якобы готовящемся крупном обмене заключенными появились на днях в зарубежных СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что у Кремля нет никаких комментариев по этой теме.