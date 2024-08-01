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В Турции сообщили о крупнейшем за последние годы обмене заключенными - РИА Новости, 01.08.2024
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17:04 01.08.2024 (обновлено: 23:58 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/smi-1963489010.html
В Турции сообщили о крупнейшем за последние годы обмене заключенными
В Турции сообщили о крупнейшем за последние годы обмене заключенными - РИА Новости, 01.08.2024
В Турции сообщили о крупнейшем за последние годы обмене заключенными
В Анкаре прошел обмен заключенным, в котором участвовали 26 человек и семь стран, сообщил турецкий государственный телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:04
2024-08-01T23:58
в мире
анкара (провинция)
обмен заключенными между россией и западом
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СТАМБУЛ, 1 авг — РИА Новости. В Анкаре прошел обмен заключенным, в котором участвовали 26 человек и семь стран, сообщил турецкий государственный телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление Управления национальной разведки Турции."Крупнейшая за последние годы операция по обмену 26 заключенных, содержавшихся в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии), состоялась при посредничестве Управления национальной разведки Турции в Анкаре в четверг", — говорится в заявлении.По данным ведомства, десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправятся в Россию, 13 — в Германию, трое — в США.Предполагается, что среди участников обмена — корреспондент The Wall Street Journal Гершкович, а также бывший американский морпех Пол Уилан.Ранее в четверг Bloomberg сообщил со ссылкой на неназванные источники, что Гершковича и Уилана, осужденных в России, освободили в рамках обмена. В свою очередь, Соединенные Штаты и их союзники передадут Москве нескольких заключенных, утверждало агентство. При этом не уточнялось, кого именно получит Россия.Сообщения о якобы готовящемся крупном обмене заключенными появились на днях в зарубежных СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что у Кремля нет никаких комментариев по этой теме.
https://ria.ru/20240318/navalnyy-1933849386.html
https://ria.ru/20240801/obmen-1963452699.html
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в мире, анкара (провинция), обмен заключенными между россией и западом
В мире, Анкара (провинция), Обмен заключенными между Россией и Западом
В Турции сообщили о крупнейшем за последние годы обмене заключенными

TRT Haber: в Анкаре прошел обмен 26 заключенных из семи стран

© AFP 2024 / CAGLARБорт спецотряда "Россия" во время приземления в аэропорту Анкары
Борт спецотряда Россия во время приземления в аэропорту Анкары - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AFP 2024 / CAGLAR
Борт спецотряда "Россия" во время приземления в аэропорту Анкары
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СТАМБУЛ, 1 авг — РИА Новости. В Анкаре прошел обмен заключенным, в котором участвовали 26 человек и семь стран, сообщил турецкий государственный телеканал TRT Haber со ссылкой на заявление Управления национальной разведки Турции.
«
"Крупнейшая за последние годы операция по обмену 26 заключенных, содержавшихся в тюрьмах в семи разных странах (США, ФРГ, Польши, Словении, Норвегии, России и Белоруссии), состоялась при посредничестве Управления национальной разведки Турции в Анкаре в четверг", — говорится в заявлении.
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По данным ведомства, десять обменянных, в том числе двое несовершеннолетних, отправятся в Россию, 13 — в Германию, трое — в США.
Предполагается, что среди участников обмена — корреспондент The Wall Street Journal Гершкович, а также бывший американский морпех Пол Уилан.
Ранее в четверг Bloomberg сообщил со ссылкой на неназванные источники, что Гершковича и Уилана, осужденных в России, освободили в рамках обмена. В свою очередь, Соединенные Штаты и их союзники передадут Москве нескольких заключенных, утверждало агентство. При этом не уточнялось, кого именно получит Россия.
Сообщения о якобы готовящемся крупном обмене заключенными появились на днях в зарубежных СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что у Кремля нет никаких комментариев по этой теме.
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В миреАнкара (провинция)Обмен заключенными между Россией и Западом
 
 
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