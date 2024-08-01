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СМИ сообщили о восьми россиянах, которых могут сегодня обменять - РИА Новости, 01.08.2024
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15:50 01.08.2024 (обновлено: 23:58 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/smi-1963461679.html
СМИ сообщили о восьми россиянах, которых могут сегодня обменять
СМИ сообщили о восьми россиянах, которых могут сегодня обменять - РИА Новости, 01.08.2024
СМИ сообщили о восьми россиянах, которых могут сегодня обменять
По меньшей мере 24 человека, в том числе восемь россиян, могут войти в список масштабного обмена между Россией, США, Германией и тремя другими странами,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:50
2024-08-01T23:58
россия
сша
германия
в мире
александр винник
дмитрий песков
эван гершкович
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. По меньшей мере 24 человека, в том числе восемь россиян, могут войти в список масштабного обмена между Россией, США, Германией и тремя другими странами, передает американский телеканал CBS.&quot;Обмен будет частью исторического комплексного обмена заключенными из 24 человек между США, Россией, Германией и тремя другими западными странами. &lt;...&gt; Восемь российских граждан, как ожидается, будут возвращены в Россию&quot;, — говорится в сообщении.Отмечается, что сделка между Москвой и Вашингтоном проводилась с участием ряда американских ведомств, в том числе Белого дома, Госдепартамента и ЦРУ.Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванные источники, что журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, осужденных в России, освободили в рамках обмена. В свою очередь, Соединенные Штаты и их союзники передадут Москве нескольких заключенных, утверждало агентство. При этом не уточнялось, кого именно получит Россия.Сообщения о якобы готовящемся крупном обмене заключенными появились на днях в зарубежных СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что у Кремля нет никаких комментариев по этой теме.По состоянию на утро среды из электронной базы Федерального бюро тюрем США исчезли данные о ряде отбывавших наказание граждан России, чьи уголовные дела широко освещались в американской и российской прессе. Речь идет в том числе об Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине.Адвокат Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что не может комментировать слухи о якобы обмене заключенными, "пока кое-что не произойдет". При этом он отказался раскрыть информацию о местонахождении своего подзащитного. Адвокат Марченко Керри Лоуренс заявил РИА Новости, что его клиент все еще находится под стражей. В свою очередь, источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что россияне, чьи имена исчезли из баз данных американских тюрем, по-прежнему остаются в заключении.
https://ria.ru/20240731/ssha-1963235696.html
https://ria.ru/20240318/navalnyy-1933849386.html
https://ria.ru/20240801/obmen-1963452699.html
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россия, сша, германия, в мире, александр винник, дмитрий песков, эван гершкович, обмен заключенными между россией и западом
Россия, США, Германия, В мире, Александр Винник, Дмитрий Песков, Эван Гершкович, Обмен заключенными между Россией и Западом
СМИ сообщили о восьми россиянах, которых могут сегодня обменять

CBS: в обмене заключенными между Россией и странами Запада участвуют 24 человека

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. По меньшей мере 24 человека, в том числе восемь россиян, могут войти в список масштабного обмена между Россией, США, Германией и тремя другими странами, передает американский телеканал CBS.
«

"Обмен будет частью исторического комплексного обмена заключенными из 24 человек между США, Россией, Германией и тремя другими западными странами. <...> Восемь российских граждан, как ожидается, будут возвращены в Россию", — говорится в сообщении.

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Из базы американского бюро тюрем исчезли данные о российских заключенных
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Отмечается, что сделка между Москвой и Вашингтоном проводилась с участием ряда американских ведомств, в том числе Белого дома, Госдепартамента и ЦРУ.
Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванные источники, что журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, осужденных в России, освободили в рамках обмена. В свою очередь, Соединенные Штаты и их союзники передадут Москве нескольких заключенных, утверждало агентство. При этом не уточнялось, кого именно получит Россия.
Сообщения о якобы готовящемся крупном обмене заключенными появились на днях в зарубежных СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что у Кремля нет никаких комментариев по этой теме.
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По состоянию на утро среды из электронной базы Федерального бюро тюрем США исчезли данные о ряде отбывавших наказание граждан России, чьи уголовные дела широко освещались в американской и российской прессе. Речь идет в том числе об Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине.
Адвокат Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что не может комментировать слухи о якобы обмене заключенными, "пока кое-что не произойдет". При этом он отказался раскрыть информацию о местонахождении своего подзащитного. Адвокат Марченко Керри Лоуренс заявил РИА Новости, что его клиент все еще находится под стражей.
В свою очередь, источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что россияне, чьи имена исчезли из баз данных американских тюрем, по-прежнему остаются в заключении.
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РоссияСШАГерманияВ миреАлександр ВинникДмитрий ПесковЭван ГершковичОбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
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