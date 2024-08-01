https://ria.ru/20240801/smi-1963461679.html

СМИ сообщили о восьми россиянах, которых могут сегодня обменять

СМИ сообщили о восьми россиянах, которых могут сегодня обменять - РИА Новости, 01.08.2024

СМИ сообщили о восьми россиянах, которых могут сегодня обменять

По меньшей мере 24 человека, в том числе восемь россиян, могут войти в список масштабного обмена между Россией, США, Германией и тремя другими странами,... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T15:50

2024-08-01T15:50

2024-08-01T23:58

россия

сша

германия

в мире

александр винник

дмитрий песков

эван гершкович

обмен заключенными между россией и западом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891204081_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_de23ab74ad4a2371e1efa416a805d0d6.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. По меньшей мере 24 человека, в том числе восемь россиян, могут войти в список масштабного обмена между Россией, США, Германией и тремя другими странами, передает американский телеканал CBS."Обмен будет частью исторического комплексного обмена заключенными из 24 человек между США, Россией, Германией и тремя другими западными странами. <...> Восемь российских граждан, как ожидается, будут возвращены в Россию", — говорится в сообщении.Отмечается, что сделка между Москвой и Вашингтоном проводилась с участием ряда американских ведомств, в том числе Белого дома, Госдепартамента и ЦРУ.Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванные источники, что журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, осужденных в России, освободили в рамках обмена. В свою очередь, Соединенные Штаты и их союзники передадут Москве нескольких заключенных, утверждало агентство. При этом не уточнялось, кого именно получит Россия.Сообщения о якобы готовящемся крупном обмене заключенными появились на днях в зарубежных СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что у Кремля нет никаких комментариев по этой теме.По состоянию на утро среды из электронной базы Федерального бюро тюрем США исчезли данные о ряде отбывавших наказание граждан России, чьи уголовные дела широко освещались в американской и российской прессе. Речь идет в том числе об Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине.Адвокат Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что не может комментировать слухи о якобы обмене заключенными, "пока кое-что не произойдет". При этом он отказался раскрыть информацию о местонахождении своего подзащитного. Адвокат Марченко Керри Лоуренс заявил РИА Новости, что его клиент все еще находится под стражей. В свою очередь, источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что россияне, чьи имена исчезли из баз данных американских тюрем, по-прежнему остаются в заключении.

https://ria.ru/20240731/ssha-1963235696.html

https://ria.ru/20240318/navalnyy-1933849386.html

https://ria.ru/20240801/obmen-1963452699.html

россия

сша

германия

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россия, сша, германия, в мире, александр винник, дмитрий песков, эван гершкович, обмен заключенными между россией и западом