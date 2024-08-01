https://ria.ru/20240801/smi-1963444515.html

СМИ сообщили об обмене Гершковича и Уилана

СМИ сообщили об обмене Гершковича и Уилана - РИА Новости, 01.08.2024

СМИ сообщили об обмене Гершковича и Уилана

Журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, осужденных в России, освободили в рамках... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T14:50

2024-08-01T14:50

2024-08-01T23:58

в мире

россия

сша

пол уилан

эван гершкович

обмен заключенными между россией и западом

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, осужденных в России, освободили в рамках обмена, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники."Россия освобождает <...> Гершковича и <...> Уилана в рамках крупного обмена заключенными с США", — говорится в публикации. Мужчины <...> направляются в места за пределами России. США и их союзники вернут заключенных России", — говорится в сообщении агентства.Отмечается, что Уилан и Гершкович сейчас направляются за пределы России. В свою очередь, США и их союзники также передадут Москве нескольких заключенных, утверждает агентство. При этом не уточняется, кого именно получит Россия в рамках этого обмена.В свою очередь, адвокаты Уилана и Гершковича не смогли подтвердить РИА Новости эту информацию.На днях в СМИ появились сообщения о якобы готовящемся крупном обмене заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. В частности, как утверждал американский телеканал Fox News, Эван Гершкович может вернуться на родину уже в четверг.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что у Кремля нет никаких комментариев по этой теме.Бывшего морского пехотинца США Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждала, что он стал жертвой провокации: мужчине передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фотографии из поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.Гершковича задержали 30 марта 2023-го в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным ФСБ, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". В июле Свердловский областной суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.Тема возможного обмена сотрудника WSJ была затронута в интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Говоря о ситуации с Гершковичем, президент упомянул человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита". Речь, по всей видимости, идет про Вадима Соколова (Красикова), отбывающего пожизненное за убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине. Но Песков напрямую это не подтвердил.

https://ria.ru/20240801/samolet-1963436332.html

https://ria.ru/20240801/vinnik-1963441586.html

https://ria.ru/20240731/slovenija-1963319818.html

https://ria.ru/20240318/navalnyy-1933849386.html

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в мире, россия, сша, пол уилан, эван гершкович, обмен заключенными между россией и западом