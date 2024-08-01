https://ria.ru/20240801/sledstvie-1963475222.html

Следствие ищет предполагаемых соучастников главы "Военторга" Павлова

Следствие ищет предполагаемых соучастников главы "Военторга" Павлова - РИА Новости, 01.08.2024

Следствие ищет предполагаемых соучастников главы "Военторга" Павлова

Следствие задержало еще не всех соучастников руководителя "Военторга" Владимира Павлова по делу о мошенничестве при исполнении государственных контрактов для... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T16:32

2024-08-01T16:32

2024-08-01T16:32

происшествия

россия

москва

владимир павлов

военторг

славянка

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Следствие задержало еще не всех соучастников руководителя "Военторга" Владимира Павлова по делу о мошенничестве при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны России, заявил представитель прокуратуры в Мещанском суде Москвы. Суд в настоящее время рассматривает вопрос об аресте предпринимателя Тимура Исакова, которого следствие считает одним из соучастников. "Необходимость избрания меры пресечения обусловлена... наличием в деле неустановленных лиц", - сказал представитель надзорного ведомства. Павлову предъявлено официальное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователь в суде настаивал на заключении обвиняемого в СИЗО, опасаясь, что тот может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей, которые находятся в его непосредственном подчинении. Павлов на заседании вину не признал, пообещал никуда не скрываться и сотрудничать со следствием, чтобы "доказать свою невиновность". Он уточнил, что занимает должность гендиректора не только в "Военторге", но и в АО "Славянка" и за 12 лет работы "не был замечен ни в каких мошеннических действиях". "У меня четверо детей, пять внуков и нет никаких намерений скрываться и подвергать их негативному воздействию", - сказал Павлов. Защита настаивала, что он добровольно дал показания, имеет грамоты и награды, был участником боевых действий. Адвокат пояснила, что Павлов не подписывал контракты, которые легли в основу обвинения, занимался предпринимательской деятельностью, поэтому не может быть арестован. По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД. Задержаны руководитель "Военторга" и 41-летний уроженец Северной Осетии - бенефициар ряда подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

https://ria.ru/20240801/rossija-1963458793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, владимир павлов, военторг, славянка , дело экс-замминистра обороны булгакова