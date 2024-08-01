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Следствие попросило арестовать главу "Военторга" по делу о хищении - РИА Новости, 01.08.2024
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14:16 01.08.2024 (обновлено: 14:40 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/sledstvie-1963432136.html
Следствие попросило арестовать главу "Военторга" по делу о хищении
Следствие попросило арестовать главу "Военторга" по делу о хищении - РИА Новости, 01.08.2024
Следствие попросило арестовать главу "Военторга" по делу о хищении
Следствие просит арестовать руководителя "Военторга" Владимира Павлова по делу о хищениях в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:16
2024-08-01T14:40
происшествия
россия
москва
владимир павлов
военторг
дело экс-замминистра обороны булгакова
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Следствие просит арестовать руководителя "Военторга" Владимира Павлова по делу о хищениях в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России, передает корреспондент РИА Новости из Мещанского суда Москвы. "Заседание по избранию меры пресечения Павлову начнется в ближайшее время", - сказал помощник судьи. Павлов уже доставлен в суд, сейчас общается с адвокатами. Ранее МВД сообщило, что следствие будет просить Мещанский райсуд об аресте фигурантов дела. По данным системы "БИР-Аналитик", выручка АО "Военторг" в 2021 году составляла более 81 миллиарда рублей, затем компания не раскрывала информацию, поскольку находится под санкциями. У компании 219 действующих госконтрактов в качестве поставщика на общую сумму почти 17 миллиардов рублей.Кроме того, согласно "БИР-Аналитик", Павлов также является гендиректором гостиничного комплекса "Славянка", а в прошлом был руководителем бизнес-клуба "Конкорд", который прекратил деятельность в 2019 году. Он руководил и значился учредителем в ряде предприятий, связанных с общественным питанием. В частности, возглавлял ЗАО "Фуд-менеджмент", прекративший деятельность в 2007 году, и ГУЧ "Столовая администрации Тульской области", завершившего работу в 2012 году.Кроме того, Павлов является одним из учредителей ООО "Консул". Основной вид детальности предприятия - деятельность ресторанов и кафе. Проводит банкеты в здании Дипломатической академии МИД и является учредителем Дипломатического клуба.По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.Задержаны руководитель "Военторга" и 41-летний уроженец Северной Осетии - бенефициар ряда подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
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происшествия, россия, москва, владимир павлов, военторг, дело экс-замминистра обороны булгакова
Происшествия, Россия, Москва, Владимир Павлов, Военторг, Дело экс-замминистра обороны Булгакова
Следствие попросило арестовать главу "Военторга" по делу о хищении

Следствие просит арестовать главу "Военторга" Павлова по делу о хищениях

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Военторг" Владимир Павлов в Мещанском суде Москвы. 1 августа 2024
Генеральный директор АО Военторг Владимир Павлов в Мещанском суде Москвы. 1 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Генеральный директор АО "Военторг" Владимир Павлов в Мещанском суде Москвы. 1 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Следствие просит арестовать руководителя "Военторга" Владимира Павлова по делу о хищениях в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России, передает корреспондент РИА Новости из Мещанского суда Москвы.
«
"Заседание по избранию меры пресечения Павлову начнется в ближайшее время", - сказал помощник судьи.
Офис Военторга на Садовнической улице в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Офис "Военторга" в Москве работает на фоне сообщений об обысках
Вчера, 12:42
Павлов уже доставлен в суд, сейчас общается с адвокатами.
Ранее МВД сообщило, что следствие будет просить Мещанский райсуд об аресте фигурантов дела.
По данным системы "БИР-Аналитик", выручка АО "Военторг" в 2021 году составляла более 81 миллиарда рублей, затем компания не раскрывала информацию, поскольку находится под санкциями. У компании 219 действующих госконтрактов в качестве поставщика на общую сумму почти 17 миллиардов рублей.
Кроме того, согласно "БИР-Аналитик", Павлов также является гендиректором гостиничного комплекса "Славянка", а в прошлом был руководителем бизнес-клуба "Конкорд", который прекратил деятельность в 2019 году. Он руководил и значился учредителем в ряде предприятий, связанных с общественным питанием. В частности, возглавлял ЗАО "Фуд-менеджмент", прекративший деятельность в 2007 году, и ГУЧ "Столовая администрации Тульской области", завершившего работу в 2012 году.
Кроме того, Павлов является одним из учредителей ООО "Консул". Основной вид детальности предприятия - деятельность ресторанов и кафе. Проводит банкеты в здании Дипломатической академии МИД и является учредителем Дипломатического клуба.
По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.
Задержаны руководитель "Военторга" и 41-летний уроженец Северной Осетии - бенефициар ряда подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
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Вчера, 01:36
 
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