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СК попросил арестовать троих мужчин по делу о госизмене - РИА Новости, 01.08.2024
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12:25 01.08.2024 (обновлено: 12:26 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/sk-1963401183.html
СК попросил арестовать троих мужчин по делу о госизмене
СК попросил арестовать троих мужчин по делу о госизмене - РИА Новости, 01.08.2024
СК попросил арестовать троих мужчин по делу о госизмене
Следствие просит Лефортовский суд Москвы арестовать троих мужчин по статье о госизмене, предположительно, среди них бывший адвокат Илья Новиков*, сообщается в... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:25
2024-08-01T12:26
происшествия
москва
украина
россия
илья новиков
надежда савченко
фруде берг
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Следствие просит Лефортовский суд Москвы арестовать троих мужчин по статье о госизмене, предположительно, среди них бывший адвокат Илья Новиков*, сообщается в картотеке суда. "Зарегистрированы материалы об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу Дубинина А.С., Волобуева И.М., Новикова И.С.*", - сказано в картотеке. Детали не приводятся из-за грифа секретности. В октябре 2023 года ФСБ возбудила дело о госизмене против бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Новикова* по подозрению в переходе на сторону противника. По версии следствия, он после начала СВО уехал на Украину, где вступил в ряды территориальной обороны. В июне Гагаринский суд Москвы заочно приговорил Новикова* к 8,5 годам колонии за распространение фейков о российской армии. В июле Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов. Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне 2023 года, сочтя, что ряд его высказываний нарушают требования кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство, а также избегать "действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре". В России Новиков* защищал украинку Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов, которую затем обменяли на норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в несогласованных акциях.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.* Внесен в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240801/agent-1963389158.html
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происшествия, москва, украина, россия, илья новиков, надежда савченко, фруде берг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), высшая школа экономики (вшэ)
Происшествия, Москва, Украина, Россия, Илья Новиков, Надежда Савченко, Фруде Берг, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Высшая школа экономики (ВШЭ)
СК попросил арестовать троих мужчин по делу о госизмене

СК просит об аресте 3 мужчин за госизмену, среди них, предположительно, Новиков

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК РФ
Автомобиль СК РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль СК РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Следствие просит Лефортовский суд Москвы арестовать троих мужчин по статье о госизмене, предположительно, среди них бывший адвокат Илья Новиков*, сообщается в картотеке суда.
"Зарегистрированы материалы об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу Дубинина А.С., Волобуева И.М., Новикова И.С.*", - сказано в картотеке.
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11:49
Детали не приводятся из-за грифа секретности.
В октябре 2023 года ФСБ возбудила дело о госизмене против бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Новикова* по подозрению в переходе на сторону противника. По версии следствия, он после начала СВО уехал на Украину, где вступил в ряды территориальной обороны.
В июне Гагаринский суд Москвы заочно приговорил Новикова* к 8,5 годам колонии за распространение фейков о российской армии. В июле Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.
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Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне 2023 года, сочтя, что ряд его высказываний нарушают требования кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство, а также избегать "действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре".
В России Новиков* защищал украинку Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов, которую затем обменяли на норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в несогласованных акциях.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
 
ПроисшествияМоскваУкраинаРоссияИлья НовиковНадежда СавченкоФруде БергФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Высшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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