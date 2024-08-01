https://ria.ru/20240801/sk-1963401183.html

СК попросил арестовать троих мужчин по делу о госизмене

СК попросил арестовать троих мужчин по делу о госизмене - РИА Новости, 01.08.2024

СК попросил арестовать троих мужчин по делу о госизмене

Следствие просит Лефортовский суд Москвы арестовать троих мужчин по статье о госизмене, предположительно, среди них бывший адвокат Илья Новиков*, сообщается в... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:25

2024-08-01T12:25

2024-08-01T12:26

происшествия

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илья новиков

надежда савченко

фруде берг

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Следствие просит Лефортовский суд Москвы арестовать троих мужчин по статье о госизмене, предположительно, среди них бывший адвокат Илья Новиков*, сообщается в картотеке суда. "Зарегистрированы материалы об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу Дубинина А.С., Волобуева И.М., Новикова И.С.*", - сказано в картотеке. Детали не приводятся из-за грифа секретности. В октябре 2023 года ФСБ возбудила дело о госизмене против бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Новикова* по подозрению в переходе на сторону противника. По версии следствия, он после начала СВО уехал на Украину, где вступил в ряды территориальной обороны. В июне Гагаринский суд Москвы заочно приговорил Новикова* к 8,5 годам колонии за распространение фейков о российской армии. В июле Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов. Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса в июне 2023 года, сочтя, что ряд его высказываний нарушают требования кодекса профессиональной этики, согласно которым адвокат должен сохранять честь и достоинство, а также избегать "действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре". В России Новиков* защищал украинку Надежду Савченко, осужденную за причастность к гибели российских журналистов, которую затем обменяли на норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже, а также студента ВШЭ Егора Жукова, которого судили за участие в несогласованных акциях.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240801/agent-1963389158.html

https://ria.ru/20240801/sovfed-1963400827.html

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