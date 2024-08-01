https://ria.ru/20240801/sinoptiki-1963348867.html

В Москве в четверг ожидаются дожди и грозы

В Москве в четверг ожидаются дожди и грозы - РИА Новости, 01.08.2024

В Москве в четверг ожидаются дожди и грозы

Кратковременные дожди, местами грозы ожидаются в Москве, температура воздуха составит до 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T08:18

2024-08-01T08:18

2024-08-01T08:34

общество

москва

михаил леус

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Кратковременные дожди, местами грозы ожидаются в Москве, температура воздуха составит до 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В столичной атмосфере пока мало что меняется: регион остается на периферии циклона, в холодной его части. Так что в Москве сегодня облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Плюс 18 - плюс 20 в столице, и от плюс 17 до плюс 22 градусов тепла ожидается по области", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Давление в течение дня будет меняться мало, барометры покажут 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

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общество, москва, михаил леус