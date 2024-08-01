Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о погоде в Москве в августе - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 01.08.2024 (обновлено: 09:32 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/sinoptik-1963353484.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в августе
Синоптик рассказал о погоде в Москве в августе - РИА Новости, 01.08.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве в августе
Август в Москве будет слегка засушливым – дефицит осадков может достигать 20-30%, средняя температура воздуха составит плюс 21 градус, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T09:10
2024-08-01T09:32
общество
москва
западная сибирь
россия
евгений тишковец
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937314940_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8732df461bfe23a7b912f6de2f25095b.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Август в Москве будет слегка засушливым – дефицит осадков может достигать 20-30%, средняя температура воздуха составит плюс 21 градус, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что август в Центральной России ожидается умеренным – среднемесячная температура воздуха будет близка к норме, а если ее и превысит, то не более чем на один градус. "В Москве нормальной для этого времени года ночной температурой считается плюс 12, дневная - плюс 21,5. При этом заключительный месяц сезона прогнозируется слегка засушливым – дефицит небесной влаги может достигать 20-30% при норме 78 миллиметров", - сказал Тишковец. Специалист уточнил, что последний месяц лета "стартовал с прохладных и дождливых позиций", но уже к предстоящим выходным температурный фон вернется в свое климатическое русло, и днем будет плюс 19-24 градуса. "На большей части территории нашей страны температура будет чуть выше нормы - с ярко выраженной аномалией тепла, превышающей норму на три градуса, - в Западной Сибири и на северо-востоке Европейской территории России. Около нормы будет на юге Урала и в Якутии. На Чукотке лето закончится раньше сроков – температурный фон ожидается на 2,5-3 градуса холоднее положенного", - уточнил синоптик. По его словам, засушливо, где-то минус 20-50% от нормы, будет на большей части Сибири и Дальнего Востока, за исключением южных регионов, где план по дождям местами будет перевыполнен в 1,5 раза. "Небольшой дефицит осадков - на 10-30% - ожидается на западе и юге нашей страны, а также на Русском Севере", - пояснил Тишковец.
https://ria.ru/20240627/leto-1955741102.html
https://ria.ru/20240711/leto-1959101806.html
москва
западная сибирь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937314940_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eeec3d000432a17adafbe864e2bd8b38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, западная сибирь, россия, евгений тишковец, экология в россии
Общество, Москва, Западная Сибирь, Россия, Евгений Тишковец, Экология в России
Синоптик рассказал о погоде в Москве в августе

Синоптик Тишковец: август в Москве будет слегка засушливым

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы
Женщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Женщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Август в Москве будет слегка засушливым – дефицит осадков может достигать 20-30%, средняя температура воздуха составит плюс 21 градус, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что август в Центральной России ожидается умеренным – среднемесячная температура воздуха будет близка к норме, а если ее и превысит, то не более чем на один градус.
Люди отдыхают в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Стало известно, когда в Центральной России закончится "скандинавское лето"
27 июня, 03:52
«
"В Москве нормальной для этого времени года ночной температурой считается плюс 12, дневная - плюс 21,5. При этом заключительный месяц сезона прогнозируется слегка засушливым – дефицит небесной влаги может достигать 20-30% при норме 78 миллиметров", - сказал Тишковец.
Специалист уточнил, что последний месяц лета "стартовал с прохладных и дождливых позиций", но уже к предстоящим выходным температурный фон вернется в свое климатическое русло, и днем будет плюс 19-24 градуса.
"На большей части территории нашей страны температура будет чуть выше нормы - с ярко выраженной аномалией тепла, превышающей норму на три градуса, - в Западной Сибири и на северо-востоке Европейской территории России. Около нормы будет на юге Урала и в Якутии. На Чукотке лето закончится раньше сроков – температурный фон ожидается на 2,5-3 градуса холоднее положенного", - уточнил синоптик.
По его словам, засушливо, где-то минус 20-50% от нормы, будет на большей части Сибири и Дальнего Востока, за исключением южных регионов, где план по дождям местами будет перевыполнен в 1,5 раза. "Небольшой дефицит осадков - на 10-30% - ожидается на западе и юге нашей страны, а также на Русском Севере", - пояснил Тишковец.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Синоптики рассказали, когда закончится купальный сезон в Центральной России
11 июля, 22:24
 
ОбществоМоскваЗападная СибирьРоссияЕвгений ТишковецЭкология в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала