https://ria.ru/20240801/sinoptik-1963353484.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в августе

Синоптик рассказал о погоде в Москве в августе - РИА Новости, 01.08.2024

Синоптик рассказал о погоде в Москве в августе

Август в Москве будет слегка засушливым – дефицит осадков может достигать 20-30%, средняя температура воздуха составит плюс 21 градус, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T09:10

2024-08-01T09:10

2024-08-01T09:32

общество

москва

западная сибирь

россия

евгений тишковец

экология в россии

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Август в Москве будет слегка засушливым – дефицит осадков может достигать 20-30%, средняя температура воздуха составит плюс 21 градус, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что август в Центральной России ожидается умеренным – среднемесячная температура воздуха будет близка к норме, а если ее и превысит, то не более чем на один градус. "В Москве нормальной для этого времени года ночной температурой считается плюс 12, дневная - плюс 21,5. При этом заключительный месяц сезона прогнозируется слегка засушливым – дефицит небесной влаги может достигать 20-30% при норме 78 миллиметров", - сказал Тишковец. Специалист уточнил, что последний месяц лета "стартовал с прохладных и дождливых позиций", но уже к предстоящим выходным температурный фон вернется в свое климатическое русло, и днем будет плюс 19-24 градуса. "На большей части территории нашей страны температура будет чуть выше нормы - с ярко выраженной аномалией тепла, превышающей норму на три градуса, - в Западной Сибири и на северо-востоке Европейской территории России. Около нормы будет на юге Урала и в Якутии. На Чукотке лето закончится раньше сроков – температурный фон ожидается на 2,5-3 градуса холоднее положенного", - уточнил синоптик. По его словам, засушливо, где-то минус 20-50% от нормы, будет на большей части Сибири и Дальнего Востока, за исключением южных регионов, где план по дождям местами будет перевыполнен в 1,5 раза. "Небольшой дефицит осадков - на 10-30% - ожидается на западе и юге нашей страны, а также на Русском Севере", - пояснил Тишковец.

https://ria.ru/20240627/leto-1955741102.html

https://ria.ru/20240711/leto-1959101806.html

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общество, москва, западная сибирь, россия, евгений тишковец, экология в россии