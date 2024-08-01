Синоптик рассказал о погоде в Москве в августе
Синоптик Тишковец: август в Москве будет слегка засушливым
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы
Женщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Август в Москве будет слегка засушливым – дефицит осадков может достигать 20-30%, средняя температура воздуха составит плюс 21 градус, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что август в Центральной России ожидается умеренным – среднемесячная температура воздуха будет близка к норме, а если ее и превысит, то не более чем на один градус.
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"В Москве нормальной для этого времени года ночной температурой считается плюс 12, дневная - плюс 21,5. При этом заключительный месяц сезона прогнозируется слегка засушливым – дефицит небесной влаги может достигать 20-30% при норме 78 миллиметров", - сказал Тишковец.
Специалист уточнил, что последний месяц лета "стартовал с прохладных и дождливых позиций", но уже к предстоящим выходным температурный фон вернется в свое климатическое русло, и днем будет плюс 19-24 градуса.
"На большей части территории нашей страны температура будет чуть выше нормы - с ярко выраженной аномалией тепла, превышающей норму на три градуса, - в Западной Сибири и на северо-востоке Европейской территории России. Около нормы будет на юге Урала и в Якутии. На Чукотке лето закончится раньше сроков – температурный фон ожидается на 2,5-3 градуса холоднее положенного", - уточнил синоптик.
По его словам, засушливо, где-то минус 20-50% от нормы, будет на большей части Сибири и Дальнего Востока, за исключением южных регионов, где план по дождям местами будет перевыполнен в 1,5 раза. "Небольшой дефицит осадков - на 10-30% - ожидается на западе и юге нашей страны, а также на Русском Севере", - пояснил Тишковец.