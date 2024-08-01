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Источник сообщил о задержании замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю - РИА Новости, 01.08.2024
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18:14 01.08.2024 (обновлено: 18:23 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/simonenko-1963511580.html
Источник сообщил о задержании замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю
Источник сообщил о задержании замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю - РИА Новости, 01.08.2024
Источник сообщил о задержании замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю
Следователи задержали заместителя начальника ГУМЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T18:14
2024-08-01T18:23
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 1 авг – РИА Новости. Следователи задержали заместителя начальника ГУМЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Это правда", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос задержан ли Симоненко.
https://ria.ru/20240801/sud-1963512138.html
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
Источник сообщил о задержании замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю

Замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю Симоненко задержали

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 1 авг – РИА Новости. Следователи задержали заместителя начальника ГУМЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Это правда", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос задержан ли Симоненко.
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