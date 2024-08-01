https://ria.ru/20240801/simonenko-1963511580.html

Источник сообщил о задержании замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю

Источник сообщил о задержании замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю - РИА Новости, 01.08.2024

Источник сообщил о задержании замначальника ГУМЧС по Краснодарскому краю

Следователи задержали заместителя начальника ГУМЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T18:14

2024-08-01T18:14

2024-08-01T18:23

происшествия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 1 авг – РИА Новости. Следователи задержали заместителя начальника ГУМЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Это правда", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос задержан ли Симоненко.

https://ria.ru/20240801/sud-1963512138.html

краснодарский край

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край