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Ozon Travel подключил сервис "Этикетка" от билайна бизнес

Ozon Travel подключил сервис "Этикетка" от билайна бизнес - РИА Новости, 01.08.2024

Ozon Travel подключил сервис "Этикетка" от билайна бизнес

Ozon Travel подключил услугу идентификации вызовов "Этикетка" (18+) от билайн бизнес; теперь, когда служба поддержки звонит абоненту сети билайн, на экране... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:00

2024-08-01T10:00

2024-08-01T10:00

технологии

вымпелком

ozon

билайн

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Ozon Travel подключил услугу идентификации вызовов "Этикетка" (18+) от билайн бизнес; теперь, когда служба поддержки звонит абоненту сети билайн, на экране телефона высвечивается не только номер, но и название компании, сообщает ПАО "ВымпелКом"."Сначала мы протестировали сервис "Этикетка" от билайн бизнес в период февральских и мартовских праздников и увидели, что процент ответа клиентов на звонки вырос на треть — с 38% до 56%. Это отличный результат: операторы могут быстрее связаться с большим количеством пользователей и сделать максимум, чтобы поездки прошли по плану. Поэтому мы приняли решение подключить "Этикетку" на постоянной основе", — приводятся в сообщении слова директора по развитию клиентского сервиса Ozon Travel Сергея Лобанова.На брендированные вызовы пользователи сервиса отвечают на 30% чаще, будучи уверенными, что им поступил действительно важный звонок.Большинство заказов путешественники оформляют полностью самостоятельно через приложение Ozon, но, если происходят изменения, например, перенос рейса или нужно внести корректировки в бронь гостиницы, на помощь приходит служба поддержки.Операторы поддержки стараются связаться с клиентами как можно быстрее — ведь от скорости решения возникших вопросов может зависеть поездка, и звонят по контактному номеру, указанному пользователем. Но если номер не определился на телефоне, многие просто не берут трубку, опасаясь мошенников. В результате путешественник может пропустить важную информацию, говорится в сообщении."Этикетка" от билайн бизнес помогает компаниям не только повысить эффективность работы служб поддержки или, например, рекрутеров, но и проявить заботу о клиентах и обеспечить безопасность телефонных коммуникаций. И мы очень рады, что Ozon Travel высоко оценил возможности нашего сервиса", — цитирует пресс-служба директора по работе с крупным бизнесом ПАО "ВымпелКом" Дениса Голованова.Сегодня сервисом "Этикетка" пользуются более 350 крупных компаний из сферы ритейла, финансов, страхования и других отраслей. Сервис работает внутри и вне сети билайн при наличии технических возможностей и соглашения с другим оператором, а способ и возможность отображения информации из "Этикетки" зависит от технических параметров сети, модели устройства, использования абонентом услуг "автоматический определитель номера" или "антиопределитель номера".Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLt2Eg8fif

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, вымпелком, ozon, билайн