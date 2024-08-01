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Возвращенный в Россию Селезнев серьезно болен, заявил адвокат - РИА Новости, 01.08.2024
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21:55 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/seleznev-1963552956.html
Возвращенный в Россию Селезнев серьезно болен, заявил адвокат
Возвращенный в Россию Селезнев серьезно болен, заявил адвокат - РИА Новости, 01.08.2024
Возвращенный в Россию Селезнев серьезно болен, заявил адвокат
Возвращенный на Родину россиянин Роман Селезнев очень сильно болен, его возвращение было необходимо в том числе для того, чтобы он получил медицинскую помощь,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T21:55
2024-08-01T21:55
роман селезнев
россия
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Возвращенный на Родину россиянин Роман Селезнев очень сильно болен, его возвращение было необходимо в том числе для того, чтобы он получил медицинскую помощь, заявил РИА Новости его адвокат Игорь Литвак. "Рома очень сильно больной, его здоровье становится все хуже, поэтому из-за этой причины его необходимо было отправить домой, чтобы получить нормальное медицинское обслуживание, чтобы он жил дальше", - сообщил он агентству.
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роман селезнев, россия
Роман Селезнев, Россия
Возвращенный в Россию Селезнев серьезно болен, заявил адвокат

Адвокат Литвак: возвращение Селезнева было необходимо для получения медпомощи

© Фото : U.S. Justice DepartmentРоман Селезнев
Роман Селезнев - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : U.S. Justice Department
Роман Селезнев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Возвращенный на Родину россиянин Роман Селезнев очень сильно болен, его возвращение было необходимо в том числе для того, чтобы он получил медицинскую помощь, заявил РИА Новости его адвокат Игорь Литвак.
«
"Рома очень сильно больной, его здоровье становится все хуже, поэтому из-за этой причины его необходимо было отправить домой, чтобы получить нормальное медицинское обслуживание, чтобы он жил дальше", - сообщил он агентству.
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Роман СелезневРоссия
 
 
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