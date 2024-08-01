https://ria.ru/20240801/seleznev-1963552956.html

Возвращенный в Россию Селезнев серьезно болен, заявил адвокат

Возвращенный в Россию Селезнев серьезно болен, заявил адвокат - РИА Новости, 01.08.2024

Возвращенный в Россию Селезнев серьезно болен, заявил адвокат

Возвращенный на Родину россиянин Роман Селезнев очень сильно болен, его возвращение было необходимо в том числе для того, чтобы он получил медицинскую помощь,... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T21:55

2024-08-01T21:55

2024-08-01T21:55

роман селезнев

россия

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Возвращенный на Родину россиянин Роман Селезнев очень сильно болен, его возвращение было необходимо в том числе для того, чтобы он получил медицинскую помощь, заявил РИА Новости его адвокат Игорь Литвак. "Рома очень сильно больной, его здоровье становится все хуже, поэтому из-за этой причины его необходимо было отправить домой, чтобы получить нормальное медицинское обслуживание, чтобы он жил дальше", - сообщил он агентству.

https://ria.ru/20240801/medvedev-1963526540.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

роман селезнев, россия