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"Путину понравится". В Британии сделали заявление после отправки F-16 ВСУ - РИА Новости, 01.08.2024
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15:22 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/samolety-1963455540.html
"Путину понравится". В Британии сделали заявление после отправки F-16 ВСУ
"Путину понравится". В Британии сделали заявление после отправки F-16 ВСУ - РИА Новости, 01.08.2024
"Путину понравится". В Британии сделали заявление после отправки F-16 ВСУ
Отправленные украинской армии истребители F-16 столкнутся с грозным противником, обладающим развитой противовоздушной обороной, сообщает Sky News. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:22
2024-08-01T15:22
в мире
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Отправленные украинской армии истребители F-16 столкнутся с грозным противником, обладающим развитой противовоздушной обороной, сообщает Sky News."Вероятно, президенту Владимиру Путину понравится картина с уничтоженными F-16 из стран НАТО. &lt;…&gt; Украинским F-16 будут противостоять грозные российские мобильные зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, которые могут одновременно поражать множество самолетов в воздухе", — говорится в публикации.Уточняется, что истребители американского производства также будут крайне уязвимы при ракетных ударах по аэродромам. Их можно уничтожить дальнобойными артиллерийскими системами."Российский истребитель Су-35 станет одной из самых больших угроз для F-16. Он оснащен радаром дальнего действия, который позволяет ему отслеживать и поражать до восьми целей одновременно на большой территории", — резюмируется в статье.Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину.В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.
https://ria.ru/20240731/rossiya-1963255958.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, нато, f-16, зрк с-300, с-400 «триумф»
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, НАТО, F-16, ЗРК С-300, С-400 «Триумф»
"Путину понравится". В Британии сделали заявление после отправки F-16 ВСУ

Sky News: F-16 ВСУ столкнутся с грозными системами ПВО РФ С-300 и С-400

© AP Photo / Staff Sgt. Heather LeyИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Staff Sgt. Heather Ley
Истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Отправленные украинской армии истребители F-16 столкнутся с грозным противником, обладающим развитой противовоздушной обороной, сообщает Sky News.
"Вероятно, президенту Владимиру Путину понравится картина с уничтоженными F-16 из стран НАТО. <…> Украинским F-16 будут противостоять грозные российские мобильные зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, которые могут одновременно поражать множество самолетов в воздухе", — говорится в публикации.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
"Большая угроза". В США сделали тревожное заявление о России
31 июля, 17:56
Уточняется, что истребители американского производства также будут крайне уязвимы при ракетных ударах по аэродромам. Их можно уничтожить дальнобойными артиллерийскими системами.
«
"Российский истребитель Су-35 станет одной из самых больших угроз для F-16. Он оснащен радаром дальнего действия, который позволяет ему отслеживать и поражать до восьми целей одновременно на большой территории", — резюмируется в статье.
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину.
В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.
Истребитель F-16 с ракетами - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
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