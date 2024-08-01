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"Путину понравится". В Британии сделали заявление после отправки F-16 ВСУ

"Путину понравится". В Британии сделали заявление после отправки F-16 ВСУ - РИА Новости, 01.08.2024

"Путину понравится". В Британии сделали заявление после отправки F-16 ВСУ

Отправленные украинской армии истребители F-16 столкнутся с грозным противником, обладающим развитой противовоздушной обороной, сообщает Sky News. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T15:22

2024-08-01T15:22

2024-08-01T15:22

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Отправленные украинской армии истребители F-16 столкнутся с грозным противником, обладающим развитой противовоздушной обороной, сообщает Sky News."Вероятно, президенту Владимиру Путину понравится картина с уничтоженными F-16 из стран НАТО. <…> Украинским F-16 будут противостоять грозные российские мобильные зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, которые могут одновременно поражать множество самолетов в воздухе", — говорится в публикации.Уточняется, что истребители американского производства также будут крайне уязвимы при ракетных ударах по аэродромам. Их можно уничтожить дальнобойными артиллерийскими системами."Российский истребитель Су-35 станет одной из самых больших угроз для F-16. Он оснащен радаром дальнего действия, который позволяет ему отслеживать и поражать до восьми целей одновременно на большой территории", — резюмируется в статье.Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину.В МИД России неоднократно подчеркивали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере, предупредили в ведомстве.

https://ria.ru/20240731/rossiya-1963255958.html

https://ria.ru/20240731/ukraina-1963307483.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, нато, f-16, зрк с-300, с-400 «триумф»