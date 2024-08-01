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В Мурманске приземлился самолет, задействованный при обмене заключенными - РИА Новости, 01.08.2024
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14:26 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/samolet-1963436332.html
В Мурманске приземлился самолет, задействованный при обмене заключенными
В Мурманске приземлился самолет, задействованный при обмене заключенными - РИА Новости, 01.08.2024
В Мурманске приземлился самолет, задействованный при обмене заключенными
Самолет, который был задействован при обменах заключенными между Россией и США - в частности, Виктора Бута, приземлился в районе Мурманска на фоне сообщений о... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:26
2024-08-01T14:26
в мире
сша
россия
эван гершкович
роман селезнев
александр винник
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Самолет, который был задействован при обменах заключенными между Россией и США - в частности, Виктора Бута, приземлился в районе Мурманска на фоне сообщений о готовящемся обмене осужденного в РФ за шпионаж американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, следует из данных портала Flightradar24. Согласно данным Flightradar24, самолет Aн-148-100E вылетел в четверг утром из "Внуково" и затем приземлился в Калининграде. На момент полета он был самым отслеживаемым на сайте портала. Позднее он вылетел в обратном направлении и приземлился в районе Мурманска примерно в 13.30. По данным телеканала Fox News, Гершкович может вернуться в США в четверг по местному времени в рамках "обмена" заключенными. Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам колонии строгого режима. Задержан он был в марте 2023 года. Тема возможного обмена Гершковича была затронута в интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону - президент РФ упомянул в связи с этим человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита". Речь, по всей видимости, идет про Вадима Соколова (Красикова), отбывающего пожизненное заключение по обвинению в убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили, хотя пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напрямую это не подтвердил. Адвокат осужденного в США россиянина Романа Селезнева Игорь Литвак сообщил в среду РИА Новости, что данные его подзащитного пропали из тюремной базы, он выясняет ситуацию и связывается с тюрьмой, где содержится его клиент. Селезнев в 2014 году был похищен американскими спецслужбами на Мальдивах и впоследствии приговорен в США к 27 годам лишения свободы. Адвокат россиянина Александра Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что не может комментировать слухи о якобы обмене заключенными между РФ и США, "пока кое-что не произойдет", при этом отказался раскрыть информацию о текущем местонахождении своего подзащитного. Ранее суд в США отложил до 2025 года вынесение приговора россиянину Виннику из-за "сложности дела", сообщил адвокат.
https://ria.ru/20240801/kreml-1963404357.html
https://ria.ru/20240719/gershkovich--1960841611.html
https://ria.ru/20240801/vinnik-1963361498.html
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в мире, сша, россия, эван гершкович, роман селезнев, александр винник
В мире, США, Россия, Эван Гершкович, Роман Селезнев, Александр Винник
В Мурманске приземлился самолет, задействованный при обмене заключенными

Самолет, задействованный при обменах заключенными, приземлился в Мурманске

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Мурманск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Самолет, который был задействован при обменах заключенными между Россией и США - в частности, Виктора Бута, приземлился в районе Мурманска на фоне сообщений о готовящемся обмене осужденного в РФ за шпионаж американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, следует из данных портала Flightradar24.
Согласно данным Flightradar24, самолет Aн-148-100E вылетел в четверг утром из "Внуково" и затем приземлился в Калининграде. На момент полета он был самым отслеживаемым на сайте портала. Позднее он вылетел в обратном направлении и приземлился в районе Мурманска примерно в 13.30.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
В Кремле никак не прокомментировали возможный обмен заключенными
Вчера, 12:35
По данным телеканала Fox News, Гершкович может вернуться в США в четверг по местному времени в рамках "обмена" заключенными.
Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам колонии строгого режима. Задержан он был в марте 2023 года.
Тема возможного обмена Гершковича была затронута в интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону - президент РФ упомянул в связи с этим человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита". Речь, по всей видимости, идет про Вадима Соколова (Красикова), отбывающего пожизненное заключение по обвинению в убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили, хотя пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напрямую это не подтвердил.
Американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович во время оглашения приговора Свердловским областным судом в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Гершкович может пробыть на строгом режиме до 2039 года, заявил адвокат
19 июля, 21:33
Адвокат осужденного в США россиянина Романа Селезнева Игорь Литвак сообщил в среду РИА Новости, что данные его подзащитного пропали из тюремной базы, он выясняет ситуацию и связывается с тюрьмой, где содержится его клиент. Селезнев в 2014 году был похищен американскими спецслужбами на Мальдивах и впоследствии приговорен в США к 27 годам лишения свободы.
Адвокат россиянина Александра Винника Аркадий Бух заявил РИА Новости, что не может комментировать слухи о якобы обмене заключенными между РФ и США, "пока кое-что не произойдет", при этом отказался раскрыть информацию о текущем местонахождении своего подзащитного. Ранее суд в США отложил до 2025 года вынесение приговора россиянину Виннику из-за "сложности дела", сообщил адвокат.
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Мать Винника сообщила, что он находится в тюрьме в США
Вчера, 10:00
 
В миреСШАРоссияЭван ГершковичРоман СелезневАлександр Винник
 
 
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