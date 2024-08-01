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Над Калининградом заметили самолет, который задействовался при обмене Бута - РИА Новости, 01.08.2024
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08:41 01.08.2024 (обновлено: 09:23 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/samolet-1963350609.html
Над Калининградом заметили самолет, который задействовался при обмене Бута
Над Калининградом заметили самолет, который задействовался при обмене Бута - РИА Новости, 01.08.2024
Над Калининградом заметили самолет, который задействовался при обмене Бута
На фоне сообщений об обмене осужденного в РФ за шпионаж американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича над Калининградом замечен самолет, который РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T08:41
2024-08-01T09:23
калининград
россия
эван гершкович
виктор бут
дмитрий песков
сша
flightradar24
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. На фоне сообщений об обмене осужденного в РФ за шпионаж американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича над Калининградом замечен самолет, который задействовался при других обменах - в частности, Виктора Бута, следует из данных портала Flightradar24.Ранее телеканал Fox News сообщил, что Гершкович может вернуться в США в четверг по местному времени в рамках "обмена" заключенными.Согласно данным Flightradar24, самолет Aн-148-100E вылетел в 6.11 мск из "Внуково" и взял курс на Калининград. На момент полета он был самым отслеживаемым на сайте портала.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену заключенными.Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. ФСБ сообщила о задержании Гершковича 30 марта 2023 года.Тема возможного обмена Гершковича была затронута в интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону - президент РФ упомянул в связи с этим человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита". Речь, по всей видимости, идет про Вадима Соколова (Красикова), отбывающего пожизненное заключение по обвинению в убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили, хотя пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напрямую это не подтвердил.
https://ria.ru/20240328/gershkovich-1936361080.html
https://ria.ru/20240318/navalnyy-1933849386.html
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калининград, россия, эван гершкович, виктор бут, дмитрий песков, сша, flightradar24, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика
Калининград, Россия, Эван Гершкович, Виктор Бут, Дмитрий Песков, США, Flightradar24, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Политика
Над Калининградом заметили самолет, который задействовался при обмене Бута

Flightradar24: над Калининградом замечен самолет для обмена заключенными

CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. На фоне сообщений об обмене осужденного в РФ за шпионаж американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича над Калининградом замечен самолет, который задействовался при других обменах - в частности, Виктора Бута, следует из данных портала Flightradar24.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что Гершкович может вернуться в США в четверг по местному времени в рамках "обмена" заключенными.
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Согласно данным Flightradar24, самолет Aн-148-100E вылетел в 6.11 мск из "Внуково" и взял курс на Калининград. На момент полета он был самым отслеживаемым на сайте портала.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену заключенными.
Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. ФСБ сообщила о задержании Гершковича 30 марта 2023 года.
Тема возможного обмена Гершковича была затронута в интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону - президент РФ упомянул в связи с этим человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита". Речь, по всей видимости, идет про Вадима Соколова (Красикова), отбывающего пожизненное заключение по обвинению в убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили, хотя пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напрямую это не подтвердил.
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КалининградРоссияЭван ГершковичВиктор БутДмитрий ПесковСШАFlightradar24Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Политика
 
 
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