https://ria.ru/20240801/samolet-1963350609.html

Над Калининградом заметили самолет, который задействовался при обмене Бута

Над Калининградом заметили самолет, который задействовался при обмене Бута - РИА Новости, 01.08.2024

Над Калининградом заметили самолет, который задействовался при обмене Бута

На фоне сообщений об обмене осужденного в РФ за шпионаж американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича над Калининградом замечен самолет, который РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T08:41

2024-08-01T08:41

2024-08-01T09:23

калининград

россия

эван гершкович

виктор бут

дмитрий песков

сша

flightradar24

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. На фоне сообщений об обмене осужденного в РФ за шпионаж американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича над Калининградом замечен самолет, который задействовался при других обменах - в частности, Виктора Бута, следует из данных портала Flightradar24.Ранее телеканал Fox News сообщил, что Гершкович может вернуться в США в четверг по местному времени в рамках "обмена" заключенными.Согласно данным Flightradar24, самолет Aн-148-100E вылетел в 6.11 мск из "Внуково" и взял курс на Калининград. На момент полета он был самым отслеживаемым на сайте портала.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют тему подготовки к возможному обмену заключенными.Свердловский областной суд приговорил Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. ФСБ сообщила о задержании Гершковича 30 марта 2023 года.Тема возможного обмена Гершковича была затронута в интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону - президент РФ упомянул в связи с этим человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита". Речь, по всей видимости, идет про Вадима Соколова (Красикова), отбывающего пожизненное заключение по обвинению в убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили, хотя пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напрямую это не подтвердил.

https://ria.ru/20240328/gershkovich-1936361080.html

https://ria.ru/20240318/navalnyy-1933849386.html

калининград

россия

сша

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калининград, россия, эван гершкович, виктор бут, дмитрий песков, сша, flightradar24, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика