https://ria.ru/20240801/sammit-1963494530.html
Песков рассказал о саммите по Украине с участием России
Песков рассказал о саммите по Украине с участием России - РИА Новости, 01.08.2024
Песков рассказал о саммите по Украине с участием России
"Саммит мира" по Украине с участием России пока не готовится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:25
2024-08-01T17:25
2024-08-01T17:39
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 авг- РИА Новости. "Саммит мира" по Украине с участием России пока не готовится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда"."Никакого саммита при участии России пока не готовится", - сказал Песков.Журналист издания сообщил, что якобы готовится еще один "саммит мира" - на этот раз при участии России.
https://ria.ru/20240801/kreml-1963497291.html
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украина, россия, дмитрий песков
Украина, Россия, Дмитрий Песков
Песков рассказал о саммите по Украине с участием России
Песков: саммит по Украине с участием России пока не готовится