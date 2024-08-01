https://ria.ru/20240801/sammit-1963494530.html

Песков рассказал о саммите по Украине с участием России

Песков рассказал о саммите по Украине с участием России - РИА Новости, 01.08.2024

Песков рассказал о саммите по Украине с участием России

"Саммит мира" по Украине с участием России пока не готовится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:25

2024-08-01T17:25

2024-08-01T17:39

украина

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 авг- РИА Новости. "Саммит мира" по Украине с участием России пока не готовится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда"."Никакого саммита при участии России пока не готовится", - сказал Песков.Журналист издания сообщил, что якобы готовится еще один "саммит мира" - на этот раз при участии России.

https://ria.ru/20240801/kreml-1963497291.html

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россия

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украина, россия, дмитрий песков