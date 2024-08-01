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Песков рассказал о саммите по Украине с участием России - РИА Новости, 01.08.2024
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17:25 01.08.2024 (обновлено: 17:39 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/sammit-1963494530.html
Песков рассказал о саммите по Украине с участием России
Песков рассказал о саммите по Украине с участием России - РИА Новости, 01.08.2024
Песков рассказал о саммите по Украине с участием России
"Саммит мира" по Украине с участием России пока не готовится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:25
2024-08-01T17:39
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 авг- РИА Новости. "Саммит мира" по Украине с участием России пока не готовится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда"."Никакого саммита при участии России пока не готовится", - сказал Песков.Журналист издания сообщил, что якобы готовится еще один "саммит мира" - на этот раз при участии России.
https://ria.ru/20240801/kreml-1963497291.html
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украина, россия, дмитрий песков
Украина, Россия, Дмитрий Песков
Песков рассказал о саммите по Украине с участием России

Песков: саммит по Украине с участием России пока не готовится

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг- РИА Новости. "Саммит мира" по Украине с участием России пока не готовится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
"Никакого саммита при участии России пока не готовится", - сказал Песков.
Журналист издания сообщил, что якобы готовится еще один "саммит мира" - на этот раз при участии России.
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