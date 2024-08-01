Сахалин отправил на передовую очередную партию снаряжения и посылок
Сахалин отправил на передовую очередную партию снаряжения и посылок на 7 тонн
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 авг – РИА Новости. Сахалинская область отправила в четверг землякам на передовую очередную партию снаряжения и посылок объемом около 7 тонн, сообщает правительство региона.
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"Сахалинские солдаты, которые сейчас защищают новые регионы России в зоне СВО, вскоре получат новые приветы из дома. Очередной груз снаряжения и адресных посылок 1 августа отправили на передовую. По просьбе островитян, участвующих в проекте "Сопричастность", на территорию, где идут боевые действия, доставят большой запас необходимых в быту вещей", – говорится в сообщении в Telegram-канале.
Как отмечает пресс-служба, с Сахалина на материк отправили 40 кубометров груза – это около 7 тонн. В очередную партию по поручению губернатора Валерия Лимаренко вошли адресные посылки солдатам от близких: в них личные вещи и снаряжение, которое жители региона изготавливают собственными руками. Их доставят с острова в ДНР специальным бортом в течение нескольких дней.
Проект "Сопричастность" за два года объединил тысячи сахалинцев и курильчан, желающих помочь российским бойцам и мирным жителям регионов Донбасса. К нему присоединяются школьники и пенсионеры, работающие граждане, коллективы сахалинских предприятий, бизнесмены.
"Благодаря общей сплоченности объемы гуманитарной помощи и количество техники и снаряжения, которые мы отправляем в новые регионы России, постоянно растут, а солдаты обеспечены всем необходимым. А налаженная связь с гуманитарным центром в донецком Шахтерске помогает нам очень быстро реагировать на нужды бойцов и отправлять им снаряжение, нужное для ведения боевых действий", – цитирует пресс-служба представителя сахалинского молодежного ресурсного центра Александра Барышева.