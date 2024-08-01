https://ria.ru/20240801/sahalin-1963339477.html

Сахалин отправил на передовую очередную партию снаряжения и посылок

Сахалин отправил на передовую очередную партию снаряжения и посылок - РИА Новости, 01.08.2024

Сахалин отправил на передовую очередную партию снаряжения и посылок

Сахалинская область отправила в четверг землякам на передовую очередную партию снаряжения и посылок объемом около 7 тонн, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T05:22

2024-08-01T05:22

2024-08-01T05:22

надежные люди

россия

сахалинская область

сахалин

валерий лимаренко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959093286_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2e3e2cda67772295b58fe7d87f62c2e.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 авг – РИА Новости. Сахалинская область отправила в четверг землякам на передовую очередную партию снаряжения и посылок объемом около 7 тонн, сообщает правительство региона. "Сахалинские солдаты, которые сейчас защищают новые регионы России в зоне СВО, вскоре получат новые приветы из дома. Очередной груз снаряжения и адресных посылок 1 августа отправили на передовую. По просьбе островитян, участвующих в проекте "Сопричастность", на территорию, где идут боевые действия, доставят большой запас необходимых в быту вещей", – говорится в сообщении в Telegram-канале.Как отмечает пресс-служба, с Сахалина на материк отправили 40 кубометров груза – это около 7 тонн. В очередную партию по поручению губернатора Валерия Лимаренко вошли адресные посылки солдатам от близких: в них личные вещи и снаряжение, которое жители региона изготавливают собственными руками. Их доставят с острова в ДНР специальным бортом в течение нескольких дней. Проект "Сопричастность" за два года объединил тысячи сахалинцев и курильчан, желающих помочь российским бойцам и мирным жителям регионов Донбасса. К нему присоединяются школьники и пенсионеры, работающие граждане, коллективы сахалинских предприятий, бизнесмены. "Благодаря общей сплоченности объемы гуманитарной помощи и количество техники и снаряжения, которые мы отправляем в новые регионы России, постоянно растут, а солдаты обеспечены всем необходимым. А налаженная связь с гуманитарным центром в донецком Шахтерске помогает нам очень быстро реагировать на нужды бойцов и отправлять им снаряжение, нужное для ведения боевых действий", – цитирует пресс-служба представителя сахалинского молодежного ресурсного центра Александра Барышева.

https://ria.ru/20240801/artilleristy-1963338844.html

россия

сахалинская область

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сахалинская область, сахалин, валерий лимаренко