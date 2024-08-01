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Подбитые F-16 попадут на выставку, как и другая техника ВСУ, заявил Рябков
Подбитые F-16 попадут на выставку, как и другая техника ВСУ, заявил Рябков - РИА Новости, 01.08.2024
Подбитые F-16 попадут на выставку, как и другая техника ВСУ, заявил Рябков
Обломки истребителей F-16, их обгорелые фюзеляжи выставят точно также, как и другую технику, которая была показана на Поклонной горе, а сейчас в парке... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T19:01
2024-08-01T19:01
2024-08-01T19:29
вооруженные силы украины
f-16
специальная военная операция на украине
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Обломки истребителей F-16, их обгорелые фюзеляжи выставят точно также, как и другую технику, которая была показана на Поклонной горе, а сейчас в парке "Патриот", никакая западная техника не поменяет ситуацию в зоне специальной военной операции в пользу Украины, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Никакая техника, нету у них средств, которые могли бы поменять ситуацию на поле боя в их пользу. F-16 так же, как все то, что мы видели на Поклонной горе, а сейчас можем увидеть в парке "Патриот", точно так же будут выставлены их обломки, их обгорелые фюзеляжи", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".Он подчеркнул, что никакая западная техника, которая попадет на Украину, кем бы она ни обслуживалась, не даст возможности избежать успеха РФ в плане достижения целей специальной военной операции.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
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вооруженные силы украины, f-16, россия, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Вооруженные силы Украины, F-16, Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Подбитые F-16 попадут на выставку, как и другая техника ВСУ, заявил Рябков
Рябков: обломки F-16 будут выставлены, как и другая техника на Поклонной горе
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Обломки истребителей F-16, их обгорелые фюзеляжи выставят точно также, как и другую технику, которая была показана на Поклонной горе, а сейчас в парке "Патриот", никакая западная техника не поменяет ситуацию в зоне специальной военной операции в пользу Украины, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Никакая техника, нету у них средств, которые могли бы поменять ситуацию на поле боя в их пользу. F-16 так же, как все то, что мы видели на Поклонной горе, а сейчас можем увидеть в парке "Патриот", точно так же будут выставлены их обломки, их обгорелые фюзеляжи", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".
Он подчеркнул, что никакая западная техника, которая попадет на Украину, кем бы она ни обслуживалась, не даст возможности избежать успеха РФ в плане достижения целей специальной военной операции.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО
, прибыла на Украину. Газета Telegraph сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.