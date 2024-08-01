https://ria.ru/20240801/ryabkov-1963521281.html

Подбитые F-16 попадут на выставку, как и другая техника ВСУ, заявил Рябков

Подбитые F-16 попадут на выставку, как и другая техника ВСУ, заявил Рябков - РИА Новости, 01.08.2024

Подбитые F-16 попадут на выставку, как и другая техника ВСУ, заявил Рябков

Обломки истребителей F-16, их обгорелые фюзеляжи выставят точно также, как и другую технику, которая была показана на Поклонной горе, а сейчас в парке... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T19:01

2024-08-01T19:01

2024-08-01T19:29

вооруженные силы украины

f-16

специальная военная операция на украине

россия

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Обломки истребителей F-16, их обгорелые фюзеляжи выставят точно также, как и другую технику, которая была показана на Поклонной горе, а сейчас в парке "Патриот", никакая западная техника не поменяет ситуацию в зоне специальной военной операции в пользу Украины, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Никакая техника, нету у них средств, которые могли бы поменять ситуацию на поле боя в их пользу. F-16 так же, как все то, что мы видели на Поклонной горе, а сейчас можем увидеть в парке "Патриот", точно так же будут выставлены их обломки, их обгорелые фюзеляжи", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".Он подчеркнул, что никакая западная техника, которая попадет на Украину, кем бы она ни обслуживалась, не даст возможности избежать успеха РФ в плане достижения целей специальной военной операции.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передавало, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами НАТО, прибыла на Украину. Газета Telegraph сообщила, что Украина совершила первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.

https://ria.ru/20240801/f-16-1963518303.html

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вооруженные силы украины, f-16, россия, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)