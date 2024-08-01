https://ria.ru/20240801/rvio-1963328620.html

В РВИО назвали главный урок Первой мировой войны

В РВИО назвали главный урок Первой мировой войны - РИА Новости, 01.08.2024

В РВИО назвали главный урок Первой мировой войны

Главным уроком Первой мировой войны стало то, что деятельность военно-политических блоков с большой долей вероятности может привести к глобальному конфликту,... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T01:57

2024-08-01T01:57

2024-08-01T01:57

россия

австро-венгрия

украина

владимир путин

гаврило принцип

франц фердинанд

российское военно-историческое общество (рвио)

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762336398_0:14:3594:2036_1920x0_80_0_0_7dfb0ee147ff9760825cf55a5da205b3.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Главным уроком Первой мировой войны стало то, что деятельность военно-политических блоков с большой долей вероятности может привести к глобальному конфликту, это сейчас видно на примере НАТО, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. В четверг исполняется 110 лет со дня вступления России в Первую мировую войну. ОПАСНОСТЬ БЛОКОВ"Сегодня мы должны говорить о главном, как мне представляется, уроке Первой мировой войны, которую не вынесли ее современники, - это то, что создание блоков, таких как Тройственный союз, затем Четверной союз, который противостоял странам Антанты, с большой долей вероятности ведет к глобальному конфликту", - сказал Мягков РИА Новости. По его словам, нынче блок НАТО, который не только не самораспустился после окончания холодной войны, а, наоборот, усиливается, грозит всему человечеству, прежде всего - европейцам, новым глобальным конфликтом, Третьей мировой войной. О ней сегодня на Западе часто говорят многие руководители, противопоставляя это блок России, и тем самым режут сук, на котором сидят, добавил научный директор РВИО. В свою очередь, президент России Владимир Путин "строит долгосрочный фундамент нового мироустройства, в котором не будет вот этого блокового противостояния и, соответственно, уменьшится вероятность развязывания новой мировой войны". Россия выступает за по-настоящему многополярный мир, где каждая страна была бы уважаемым членом мирового сообщества, где одни суверенные государства активно сотрудничали бы с другими суверенными странами, добавил Мягков. Это и есть тот базис, на котором должно строиться мировое устройство - по правилам, понятным всем, а не по тем правилам, которые западные страны придумали для себя и пытаются навязывать другим странам, народам, сообществам, отметил он. О ЯСНОСТИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧПо мнению научного директора РВИО, есть и другие уроки, которые надо извлекать из Первой мировой войны. "Для России важно постоянно укреплять свою собственную безопасность, иметь полный суверенитет - экономический, политический, культурный, не быть зависимым от других каких-то держав, которые могут свалить тебя в какую-нибудь военную авантюру, и в то же время - консолидировать вокруг себя все здравые силы, которые будут противостоять угрозе новой мировой войны", - подчеркнул историк. Нынешнее сотрудничество России с дружественными странами, прежде всего Китаем, Индией, странами Латинской Америки, африканскими странами - это "огромный базис", который уже создает перспективы развития мирового сообщества после того, как неонацизм на Украине будет поражен, отметил Мягков. Перед Первой мировой войной от России с ее статусом великой державы зависело многое, отметил Мягков. Активно развивалась ее экономика, прирост ВВП Российской империи в конце XIX - начале XX века был выше, чем у других крупных мировых держав, добавил собеседник агентства. "Но, к сожалению, опыт войны в 1914 и особенно в 1915 году показал, что Россия не была полностью готова к ней, что привело к тяжелым поражениям и утратам 1915 года, когда мы вынуждены были отступать, оставить часть Белоруссии, часть Прибалтики и другие территории", - сказал Мягков. Поэтому сегодня руководство России уделяет особое внимание развитии армии и флота, постановке на вооружение новых систем тактического и стратегического назначения, подготовке личного состава, укреплению морального духа военнослужащих, добавил историк. "Поэтому мы сегодня и одерживаем успехи в специальной военной операции, и, безусловно, СВО закончится нашей безусловной победой, в этом не стоит сомневаться", - подчеркнул Мягков. Цели и задачи специальной военной операции - защита Донбасса, денацификация и демилитаризация Украины неразрывно связаны с задачами обеспечения безопасности России как в близкой, так и в далекой перспективе, и абсолютному большинству граждан они понятны и близки, отметил научный директор РВИО. "Такого не было в Первой мировой войне… Наша страна, многие наши воины, военнослужащие, не до конца понимали цели той войны", - сказал Мягков. По его словам, это тоже урок, который надо вынести из событий того глобального конфликта. ПРОШЛОЕ ВСЕГДА АКТУАЛЬНОПервая мировая война раньше была во многом "забытой войной", добавил научный директор РВИО. "Хотя современники называли ее второй Отечественной войной после войны 1812 года, великой войной. И наши воины проявили невиданный героизм. Вдумайтесь в цифры - более 1,1 миллиона наших бойцов в Первой мировой войне были награждены Георгиевским крестами", - отметил Мягков. И в событиях прошлого всегда можно найти то, что остается и актуальным и сегодня, добавил он. "Многое меняется - вооружение, тактика, стратегия. Но есть константы - защита родины, патриотизм, преданность воинской чести, героизм. Они остаются неизменными", - подчеркнул научный директор РВИО. По его словам, о подвигах российских военных разных эпох надо рассказывать, их надо популяризировать, чем занимается и РВИО. Первая мировая война 1914-1918 годов - первый военный конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Главной причиной войны стали противоречия между державами двух крупных блоков — Антанты (коалиция России, Англии и Франции) и Тройственного союза (коалиция Германии, Австро-Венгрии и Италии). Поводом для начала вооруженного столкновения послужил теракт члена организации "Млада Босна" гимназиста Гаврило Принципа, в ходе которого 28 июня (по новому стилю) 1914 года в Сараево были убиты наследник престола Австро-Венгрии эрцгерцог Франц Фердинанд и его супруга. Россия вступила в войну 1 августа 1914 года. Главными сухопутными фронтами стали Западный (французский) и Восточный (русский) фронты, основными морскими театрами военный действий - Северное, Средиземное и Балтийское моря. Война, впервые в истории человечества охватившая территории двух континентов (Евразия, Африка) и огромные морские акватории, коренным образом перекроила политическую карту мира и стала одной из самых масштабных и кровавых. За время войны в ряды армий было мобилизовано 70 миллионов человек; из них убиты и умерли от ран 9,5 миллиона, более 20 миллионов были ранены, 3,5 миллиона остались калеками. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (66,6% всех потерь). В результате войны прекратили свое существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская.

https://ria.ru/20240711/politika-1958884106.html

https://ria.ru/20240404/nato-1937752102.html

https://ria.ru/20231225/rvio-1917839033.html

https://ria.ru/20231009/oborona-1901379612.html

https://ria.ru/20240628/dogovor-1955981616.html

россия

австро-венгрия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, австро-венгрия, украина, владимир путин, гаврило принцип, франц фердинанд, российское военно-историческое общество (рвио), нато, антанта