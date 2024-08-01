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"Ростех" разработал лампу бегущей волны для спутников "Экспресс-РВ" - РИА Новости, 01.08.2024
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08:02 01.08.2024 (обновлено: 08:37 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/rosteh-1963347879.html
"Ростех" разработал лампу бегущей волны для спутников "Экспресс-РВ"
"Ростех" разработал лампу бегущей волны для спутников "Экспресс-РВ" - РИА Новости, 01.08.2024
"Ростех" разработал лампу бегущей волны для спутников "Экспресс-РВ"
Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал лампу бегущей волны для спутников широкополосного интернета "Экспресс-РВ", её можно будет более гибко РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T08:02
2024-08-01T08:37
технологии
российская электроника
ростех
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал лампу бегущей волны для спутников широкополосного интернета "Экспресс-РВ", её можно будет более гибко настраивать и регулировать для работы в различных диапазонах, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации. "Разработанные инженерами "Росэлектроники" новые высокоэффективные лампы бегущей волны дополняют линейку уже существующих изделий такого типа для систем космического назначения. Новинка отличается от предыдущих модификаций улучшенными характеристиками. Так, ее вес – менее 1,2 килограмма, она имеет компактные габариты, а срок службы составляет 150 тысяч часов. В изделии применяются только отечественные комплектующие", – говорится в сообщении. Отмечается, что лампы бегущей волны для спутников "Экспресс-РВ" имеют двуханодное управление, что позволяет более гибко настраивать изделие и регулировать его режимы питания в более широком диапазоне. Они будут работать в С/Ku-диапазоне частот. "ЛБВ для космического аппарата "Экспресс-РВ" стала еще одним устройством в нашей линейке современных высокоэффективных отечественных бортовых ламп. Прибор полностью совместим с другой продукцией НПП "Алмаз" для космоса, такой как элементы СВЧ-трактов – переключатели и переходы. Устройство успешно прошло испытания", - приводит пресс-служба слова гендиректора НПП "Алмаз" Михаила Апина. По его словам, серийный образец новой лампы бегущей волны будет впервые продемонстрирован в рамках объединенной экспозиции холдинга на форуме "Армия-2024". Лампы бегущей волны (ЛБВ) – одни из ключевых элементов всех спутников связи. Приборы способны усилить мощность сигнала в сотни тысяч раз и имеют длительный срок эксплуатации. В НПП "Алмаз" разработаны более 40 типов таких ламп для космических аппаратов. Всего предприятие изготовило и поставило более 1,5 тысячи изделий, а их суммарная наработка в космосе которых превысила 36 миллионов часов. Ранее сообщалось, что группировка "Экспресс-РВ", которая войдёт в многоспутниковую систему "Сфера", будет состоять из четырёх космических аппаратов на высокоэллиптической орбите с максимальой высотой 40 тысяч километров. Она обеспечит услуги круглосуточной фиксированной и подвижной связи, включая широкополосный доступ в интернет.
https://ria.ru/20240412/roselektronika-1939496609.html
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технологии, российская электроника, ростех
Технологии, Российская электроника, Ростех
"Ростех" разработал лампу бегущей волны для спутников "Экспресс-РВ"

"Ростех": спутники "Экспресс-РВ" получат гибко настраиваемые усилители сигнала

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал лампу бегущей волны для спутников широкополосного интернета "Экспресс-РВ", её можно будет более гибко настраивать и регулировать для работы в различных диапазонах, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.
«
"Разработанные инженерами "Росэлектроники" новые высокоэффективные лампы бегущей волны дополняют линейку уже существующих изделий такого типа для систем космического назначения. Новинка отличается от предыдущих модификаций улучшенными характеристиками. Так, ее вес – менее 1,2 килограмма, она имеет компактные габариты, а срок службы составляет 150 тысяч часов. В изделии применяются только отечественные комплектующие", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что лампы бегущей волны для спутников "Экспресс-РВ" имеют двуханодное управление, что позволяет более гибко настраивать изделие и регулировать его режимы питания в более широком диапазоне. Они будут работать в С/Ku-диапазоне частот.
"ЛБВ для космического аппарата "Экспресс-РВ" стала еще одним устройством в нашей линейке современных высокоэффективных отечественных бортовых ламп. Прибор полностью совместим с другой продукцией НПП "Алмаз" для космоса, такой как элементы СВЧ-трактов – переключатели и переходы. Устройство успешно прошло испытания", - приводит пресс-служба слова гендиректора НПП "Алмаз" Михаила Апина.
По его словам, серийный образец новой лампы бегущей волны будет впервые продемонстрирован в рамках объединенной экспозиции холдинга на форуме "Армия-2024".
Лампы бегущей волны (ЛБВ) – одни из ключевых элементов всех спутников связи. Приборы способны усилить мощность сигнала в сотни тысяч раз и имеют длительный срок эксплуатации. В НПП "Алмаз" разработаны более 40 типов таких ламп для космических аппаратов. Всего предприятие изготовило и поставило более 1,5 тысячи изделий, а их суммарная наработка в космосе которых превысила 36 миллионов часов.
Ранее сообщалось, что группировка "Экспресс-РВ", которая войдёт в многоспутниковую систему "Сфера", будет состоять из четырёх космических аппаратов на высокоэллиптической орбите с максимальой высотой 40 тысяч километров. Она обеспечит услуги круглосуточной фиксированной и подвижной связи, включая широкополосный доступ в интернет.
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