https://ria.ru/20240801/rost-1963484907.html

Эксперт рассказал, как гибель главы ХАМАС повлияет на цены на нефть

Эксперт рассказал, как гибель главы ХАМАС повлияет на цены на нефть - РИА Новости, 01.08.2024

Эксперт рассказал, как гибель главы ХАМАС повлияет на цены на нефть

Рост мировых цен на нефть, вызванный гибелью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, вскоре остановится, значительное подорожание может произойти только в случае... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T16:49

2024-08-01T16:49

2024-08-01T16:49

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

иран

тегеран (город)

израиль

исмаил хания

хамас

оон

brent

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Рост мировых цен на нефть, вызванный гибелью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, вскоре остановится, значительное подорожание может произойти только в случае реального сокращения поставок "черного золота" из Ирана, сообщил РИА Новости руководитель проектов "Имплементы" Иван Тимонин. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране. Движение возложило ответственность на Израиль и США. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. "Данные риски уже транслировались в небольшой рост котировок, однако с высокой вероятностью в ближайшем будущем он сойдет на нет, если сложившаяся ситуация не перетечет в реальное сокращение объемов поставок иранской нефти. Вероятность этого, однако, на сегодняшний день по-прежнему мала", - прокомментировал собеседник агентства влияние ситуации на Ближнем Востоке на нефтяной рынок. По мнению Тимонина, значимый эффект от нынешней ситуации для нефти и газа может наступить только в случае дальнейшей эскалации. Например, если Иран примет решение о перекрытии Ормузского пролива. Это отрезало бы мировой рынок от сжиженного природного газа, производимого в Катаре, Омане и ОАЭ (страны суммарно обеспечивают порядка 25% всего объема мирового предложения продукта). Цены на нефть Brent по состоянию на 16.11 мск растут на 0,59%, фьючерсы с поставкой в октябре торгуются в районе 81,3 доллара за баррель.

https://ria.ru/20240731/iran-1963312176.html

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

иран

тегеран (город)

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