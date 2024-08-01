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Эксперт рассказал, как гибель главы ХАМАС повлияет на цены на нефть - РИА Новости, 01.08.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
16:49 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/rost-1963484907.html
Эксперт рассказал, как гибель главы ХАМАС повлияет на цены на нефть
Эксперт рассказал, как гибель главы ХАМАС повлияет на цены на нефть - РИА Новости, 01.08.2024
Эксперт рассказал, как гибель главы ХАМАС повлияет на цены на нефть
Рост мировых цен на нефть, вызванный гибелью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, вскоре остановится, значительное подорожание может произойти только в случае... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:49
2024-08-01T16:49
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
иран
тегеран (город)
израиль
исмаил хания
хамас
оон
brent
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Рост мировых цен на нефть, вызванный гибелью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, вскоре остановится, значительное подорожание может произойти только в случае реального сокращения поставок "черного золота" из Ирана, сообщил РИА Новости руководитель проектов "Имплементы" Иван Тимонин. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране. Движение возложило ответственность на Израиль и США. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. "Данные риски уже транслировались в небольшой рост котировок, однако с высокой вероятностью в ближайшем будущем он сойдет на нет, если сложившаяся ситуация не перетечет в реальное сокращение объемов поставок иранской нефти. Вероятность этого, однако, на сегодняшний день по-прежнему мала", - прокомментировал собеседник агентства влияние ситуации на Ближнем Востоке на нефтяной рынок. По мнению Тимонина, значимый эффект от нынешней ситуации для нефти и газа может наступить только в случае дальнейшей эскалации. Например, если Иран примет решение о перекрытии Ормузского пролива. Это отрезало бы мировой рынок от сжиженного природного газа, производимого в Катаре, Омане и ОАЭ (страны суммарно обеспечивают порядка 25% всего объема мирового предложения продукта). Цены на нефть Brent по состоянию на 16.11 мск растут на 0,59%, фьючерсы с поставкой в октябре торгуются в районе 81,3 доллара за баррель.
https://ria.ru/20240731/iran-1963312176.html
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иран, тегеран (город), израиль, исмаил хания, хамас, оон, brent, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, цены на нефть, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Иран, Тегеран (город), Израиль, Исмаил Хания, ХАМАС, ООН, Brent, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Цены на нефть, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Эксперт рассказал, как гибель главы ХАМАС повлияет на цены на нефть

Эксперт Тимонин: гибель Хании не окажет значительного влияния на нефтяные цены

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМорская нефтедобывающая платформа
Морская нефтедобывающая платформа - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Рост мировых цен на нефть, вызванный гибелью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, вскоре остановится, значительное подорожание может произойти только в случае реального сокращения поставок "черного золота" из Ирана, сообщил РИА Новости руководитель проектов "Имплементы" Иван Тимонин.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране. Движение возложило ответственность на Израиль и США. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
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"Данные риски уже транслировались в небольшой рост котировок, однако с высокой вероятностью в ближайшем будущем он сойдет на нет, если сложившаяся ситуация не перетечет в реальное сокращение объемов поставок иранской нефти. Вероятность этого, однако, на сегодняшний день по-прежнему мала", - прокомментировал собеседник агентства влияние ситуации на Ближнем Востоке на нефтяной рынок.
По мнению Тимонина, значимый эффект от нынешней ситуации для нефти и газа может наступить только в случае дальнейшей эскалации. Например, если Иран примет решение о перекрытии Ормузского пролива. Это отрезало бы мировой рынок от сжиженного природного газа, производимого в Катаре, Омане и ОАЭ (страны суммарно обеспечивают порядка 25% всего объема мирового предложения продукта).
Цены на нефть Brent по состоянию на 16.11 мск растут на 0,59%, фьючерсы с поставкой в октябре торгуются в районе 81,3 доллара за баррель.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьИранТегеран (город)ИзраильИсмаил ХанияХАМАСООНBrentУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеЦены на нефтьОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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