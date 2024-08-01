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Россияне пожаловались на сбои в работе YouTube - РИА Новости, 01.08.2024
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03:11 01.08.2024 (обновлено: 09:26 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/rossijane-1963333579.html
Россияне пожаловались на сбои в работе YouTube
Россияне пожаловались на сбои в работе YouTube - РИА Новости, 01.08.2024
Россияне пожаловались на сбои в работе YouTube
Россияне сообщают о сбоях в работе видеохостинга YouTube, следует из данных профильных сервисов. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T03:11
2024-08-01T09:26
общество
технологии
москва
россия
александр хинштейн
youtube
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россияне сообщают о сбоях в работе видеохостинга YouTube, следует из данных профильных сервисов.Так, по состоянию на 2:40 мск зафиксировали более двухсот жалоб на Downradar, большинство сообщений поступает из Москвы — 83 жалобы. Сбой начался около 1:00 мск. Также за первые часы четверга уже почти 100 жалоб зафиксировали на портале "Сбой.рф".На прошлой неделе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 70%. Он отмечал, что мобильную связь мера пока не затронет.При этом, по словам депутата, для российских пользователей ресурс все равно останется доступным. Те, кто смотрит художественный или учебно-просветительский контент, и дальше смогут это делать, но для загрузки потребуется чуть больше времени, добавил Хинштейн.Позже Роскомнадзор заявил агентству, что неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства являются основанием для принятия мер в отношении YouTube.
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общество, технологии, москва, россия, александр хинштейн, youtube, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Москва, Россия, Александр Хинштейн, YouTube, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Россияне пожаловались на сбои в работе YouTube

Россияне сообщают о сбоях в работе видеохостинга YouTube

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип видеохостинга YouTube. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россияне сообщают о сбоях в работе видеохостинга YouTube, следует из данных профильных сервисов.
Так, по состоянию на 2:40 мск зафиксировали более двухсот жалоб на Downradar, большинство сообщений поступает из Москвы — 83 жалобы. Сбой начался около 1:00 мск. Также за первые часы четверга уже почти 100 жалоб зафиксировали на портале "Сбой.рф".
На прошлой неделе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 70%. Он отмечал, что мобильную связь мера пока не затронет.
При этом, по словам депутата, для российских пользователей ресурс все равно останется доступным. Те, кто смотрит художественный или учебно-просветительский контент, и дальше смогут это делать, но для загрузки потребуется чуть больше времени, добавил Хинштейн.
Позже Роскомнадзор заявил агентству, что неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства являются основанием для принятия мер в отношении YouTube.
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ОбществоТехнологииМоскваРоссияАлександр ХинштейнYouTubeГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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