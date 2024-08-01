https://ria.ru/20240801/rossija-1963531211.html
Россия удовлетворена состоявшимся обменом заключенными, сообщил источник
Россия удовлетворена состоявшимся обменом заключенными, сообщил источник - РИА Новости, 01.08.2024
Россия удовлетворена состоявшимся обменом заключенными, сообщил источник
Российская сторона полностью удовлетворена состоявшимся обменом, заявил заслуживающий доверие источник в одном из российских компетентных ведомств. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T19:57
2024-08-01T19:57
2024-08-01T23:58
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
россия
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Российская сторона полностью удовлетворена состоявшимся обменом, заявил заслуживающий доверие источник в одном из российских компетентных ведомств. Ранее в ФСБ сообщили, что на родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. "Российская сторона полностью удовлетворена состоявшимся обменом", - сказал источник.
https://ria.ru/20240801/medvedev-1963526540.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, россия, обмен заключенными между россией и западом
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Россия, Обмен заключенными между Россией и Западом
Россия удовлетворена состоявшимся обменом заключенными, сообщил источник
Россия полностью удовлетворена состоявшимся обменом заключенными