https://ria.ru/20240801/rossija-1963458793.html

Потерпевшей по делу главы "Военторга" признали Российскую Федерацию

Потерпевшей по делу главы "Военторга" признали Российскую Федерацию - РИА Новости, 01.08.2024

Потерпевшей по делу главы "Военторга" признали Российскую Федерацию

Потерпевшей по делу "Военторга" о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны признана Россия, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T15:38

2024-08-01T15:38

2024-08-01T15:41

происшествия

россия

москва

владимир павлов

военторг

дело экс-замминистра обороны булгакова

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Потерпевшей по делу "Военторга" о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны признана Россия, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы. "31 июля по делу признана потерпевшим Российская Федерация", - огласила материалы дела судья Елена Каракешишева. Суд рассматривает просьбу следствия об аресте главы "Военторга" Владимира Павлова. По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД. Задержаны руководитель "Военторга" и 41-летний уроженец Северной Осетии - бенефициар ряда подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

https://ria.ru/20240801/sud-1963334089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, владимир павлов, военторг, дело экс-замминистра обороны булгакова