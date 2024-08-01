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Потерпевшей по делу главы "Военторга" признали Российскую Федерацию - РИА Новости, 01.08.2024
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15:38 01.08.2024 (обновлено: 15:41 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/rossija-1963458793.html
Потерпевшей по делу главы "Военторга" признали Российскую Федерацию
Потерпевшей по делу главы "Военторга" признали Российскую Федерацию - РИА Новости, 01.08.2024
Потерпевшей по делу главы "Военторга" признали Российскую Федерацию
Потерпевшей по делу "Военторга" о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны признана Россия, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:38
2024-08-01T15:41
происшествия
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москва
владимир павлов
военторг
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Потерпевшей по делу "Военторга" о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны признана Россия, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы. "31 июля по делу признана потерпевшим Российская Федерация", - огласила материалы дела судья Елена Каракешишева. Суд рассматривает просьбу следствия об аресте главы "Военторга" Владимира Павлова. По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД. Задержаны руководитель "Военторга" и 41-летний уроженец Северной Осетии - бенефициар ряда подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
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происшествия, россия, москва, владимир павлов, военторг, дело экс-замминистра обороны булгакова
Происшествия, Россия, Москва, Владимир Павлов, Военторг, Дело экс-замминистра обороны Булгакова
Потерпевшей по делу главы "Военторга" признали Российскую Федерацию

Потерпевшей по делу "Военторга" о хищениях признали Российскую Федерацию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Военторг" Владимир Павлов в Мещанском суде Москвы
Генеральный директор АО Военторг Владимир Павлов в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Генеральный директор АО "Военторг" Владимир Павлов в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Потерпевшей по делу "Военторга" о хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны признана Россия, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
«
"31 июля по делу признана потерпевшим Российская Федерация", - огласила материалы дела судья Елена Каракешишева.
Суд рассматривает просьбу следствия об аресте главы "Военторга" Владимира Павлова.
По версии следствия, руководитель и сотрудники АО "Военторг" совместно с иными соучастниками с 2019 по 2022 годы продали Минобороны по госконтрактам "Армейских несессеров" (гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т.д.) на 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, сообщало МВД.
Задержаны руководитель "Военторга" и 41-летний уроженец Северной Осетии - бенефициар ряда подконтрольных организаций, участвовавших в преступной схеме. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Работа ОМОН по делу о хищениях при исполнении госконтрактов, в рамках которого задержан руководитель Военторга - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Источник: суд арестовал имущество фигурантов дела "Военторга"
Вчера, 03:17
 
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