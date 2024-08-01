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"Сбой.рф" зафиксировал более трех тысяч жалоб на работу YouTube
"Сбой.рф" зафиксировал более трех тысяч жалоб на работу YouTube - РИА Новости, 01.08.2024
"Сбой.рф" зафиксировал более трех тысяч жалоб на работу YouTube
Число жалоб на работу видеохостинга YouTube в России превысило три тысячи, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф". РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:20
2024-08-01T12:20
2024-08-01T13:13
общество
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Число жалоб на работу видеохостинга YouTube в России превысило три тысячи, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф". Лидер по числу жалоб — Москва — 26%. Вторую строчку занял Санкт-Петербург. В топ-5 также вошли Краснодарский край, Новосибирская и Московская области. В ночь на четверг около 1:00 мск россияне начали сообщать о сбоях в работе видеохостинга. РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор. В ведомстве пока не комментируют ситуацию. На прошлой неделе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки YouTube на ПК может упасть на 70%. Он уточнил, что "деградация" пока не затронет мобильное приложение. Депутат пояснил, что снижение скорости — вынужденный шаг, направленный против администрации иностранного ресурса, которая "по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать" российские правовые нормы.Позже в Роскомнадзоре заявили РИА Новости, что меры против YouTube принимаются из-за неуважения видеохостинга к России и ее гражданам, а также многочисленных нарушений законодательства.Так, с 2020 года YouTube применил ограничительные меры против 207 российских ресурсов. Под санкции попали в том числе каналы RT, РБК, аккаунты артистов SHAMAN, Олега Газманова, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина, дизайнера Артемия Лебедева.
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общество, технологии, россия, александр хинштейн, youtube
Общество, Технологии, Россия, Александр Хинштейн, YouTube
"Сбой.рф" зафиксировал более трех тысяч жалоб на работу YouTube
"Сбой.рф": число жалоб на работу YouTube за 1 августа уже превысило 3000
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.
Число жалоб на работу видеохостинга YouTube в России превысило три тысячи, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф"
.
Лидер по числу жалоб — Москва — 26%. Вторую строчку занял Санкт-Петербург. В топ-5 также вошли Краснодарский край, Новосибирская и Московская области.
В ночь на четверг около 1:00 мск россияне начали сообщать о сбоях в работе видеохостинга. РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор. В ведомстве пока не комментируют ситуацию.
На прошлой неделе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн
заявил, что скорость загрузки YouTube на ПК может упасть на 70%. Он уточнил, что "деградация" пока не затронет мобильное приложение.
Депутат пояснил, что снижение скорости — вынужденный шаг, направленный против администрации иностранного ресурса, которая "по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать" российские правовые нормы.
Позже в Роскомнадзоре заявили РИА Новости, что меры против YouTube принимаются из-за неуважения видеохостинга к России
и ее гражданам, а также многочисленных нарушений законодательства.
Так, с 2020 года YouTube применил ограничительные меры против 207 российских ресурсов. Под санкции попали в том числе каналы RT, РБК, аккаунты артистов SHAMAN, Олега Газманова, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина, дизайнера Артемия Лебедева.