Рейтинг@Mail.ru
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, напомнили в СФ - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/rossija-1963386530.html
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, напомнили в СФ
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, напомнили в СФ - РИА Новости, 01.08.2024
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, напомнили в СФ
Россия никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров с Украиной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:38
2024-08-01T11:38
в мире
россия
украина
москва
валентина матвиенко
владимир путин
совет федерации рф
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров с Украиной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Россия никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров. Именно Россия с 2014 года восемь лет настаивала на мирном дипломатическом решении внутриукраинского кризиса на базе минских соглашений", - сказала Матвиенко на пресс-конференции. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20240801/peregovory-1963370405.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, НАТО
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, напомнили в СФ

Матвиенко: Россия с 2014 настаивает на мирном решении конфликта с Украиной

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров с Украиной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Россия никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров. Именно Россия с 2014 года восемь лет настаивала на мирном дипломатическом решении внутриукраинского кризиса на базе минских соглашений", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Матвиенко назвала условие для переговоров с Украиной
10:41
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВалентина МатвиенкоВладимир ПутинСовет Федерации РФНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала