https://ria.ru/20240801/rossija-1963386530.html

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, напомнили в СФ

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, напомнили в СФ - РИА Новости, 01.08.2024

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, напомнили в СФ

Россия никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров с Украиной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:38

2024-08-01T11:38

2024-08-01T11:38

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров с Украиной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Россия никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров. Именно Россия с 2014 года восемь лет настаивала на мирном дипломатическом решении внутриукраинского кризиса на базе минских соглашений", - сказала Матвиенко на пресс-конференции. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

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