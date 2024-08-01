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Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, напомнили в СФ
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, напомнили в СФ - РИА Новости, 01.08.2024
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, напомнили в СФ
Россия никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров с Украиной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:38
2024-08-01T11:38
2024-08-01T11:38
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров с Украиной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Россия никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров. Именно Россия с 2014 года восемь лет настаивала на мирном дипломатическом решении внутриукраинского кризиса на базе минских соглашений", - сказала Матвиенко на пресс-конференции. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, напомнили в СФ
Матвиенко: Россия с 2014 настаивает на мирном решении конфликта с Украиной