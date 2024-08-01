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Россия готова к переговорам с Украиной, заявила Матвиенко
Россия готова к переговорам с Украиной, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.08.2024
Россия готова к переговорам с Украиной, заявила Матвиенко
Россия готова к переговорам с Украиной с учетом реалий на земле и интересов РФ, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:07
2024-08-01T11:07
2024-08-01T11:07
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия готова к переговорам с Украиной с учетом реалий на земле и интересов РФ, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Мы готовы к переговорам с учетом ситуации на земле, и, что называется, реалий. Мы готовы к переговорам с учетом национальных интересов Российской Федерации и достижений задач и целей, поставленных в рамках специальной военной операции", - заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии 2024 года. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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В мире, Россия, Украина, Москва, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, НАТО
Россия готова к переговорам с Украиной, заявила Матвиенко
Матвиенко: Россия готова к переговорам с Украиной с учетом своих интересов