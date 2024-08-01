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Матвиенко прокомментировала мирный план Трампа по Украине - РИА Новости, 01.08.2024
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11:06 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/rossija-1963377231.html
Матвиенко прокомментировала мирный план Трампа по Украине
Матвиенко прокомментировала мирный план Трампа по Украине - РИА Новости, 01.08.2024
Матвиенко прокомментировала мирный план Трампа по Украине
Россия не знает, в чем состоит мирный план Дональда Трампа по Украине, не готова давать оценку, но хотелось бы его услышать, сообщила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:06
2024-08-01T11:06
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россия
дональд трамп
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия не знает, в чем состоит мирный план Дональда Трампа по Украине, не готова давать оценку, но хотелось бы его услышать, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Что касается мирного плана Трампа. Во-первых, мы не знаем, в чем он состоит. А интерпретаторов, трактовщиков мыслей Трампа по поводу мирных переговоров по Украине уже больше, чем сыновей лейтенанта Шмидта. В основном это бывшие приближенные, но мы не готовы на таких условиях давать оценку плану Трампа, о котором мы не знаем, поэтому хотелось бы его получить, хотелось бы его услышать с тем, чтобы можно было дать ему оценку", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии СФ 2024 года.
https://ria.ru/20240801/matvienko-1963368576.html
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украина, россия, дональд трамп, валентина матвиенко, совет федерации рф
Украина, Россия, Дональд Трамп, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко прокомментировала мирный план Трампа по Украине

Матвиенко: Россия не знает, в чем состоит мирный план Трампа по Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия не знает, в чем состоит мирный план Дональда Трампа по Украине, не готова давать оценку, но хотелось бы его услышать, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Что касается мирного плана Трампа. Во-первых, мы не знаем, в чем он состоит. А интерпретаторов, трактовщиков мыслей Трампа по поводу мирных переговоров по Украине уже больше, чем сыновей лейтенанта Шмидта. В основном это бывшие приближенные, но мы не готовы на таких условиях давать оценку плану Трампа, о котором мы не знаем, поэтому хотелось бы его получить, хотелось бы его услышать с тем, чтобы можно было дать ему оценку", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам работы весенней сессии СФ 2024 года.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Украине не будет никаких "территориальных уступок", заявила Матвиенко
10:31
 
УкраинаРоссияДональд ТрампВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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