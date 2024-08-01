https://ria.ru/20240801/rosprirodnadzor-1963483670.html

Росприроднадзор оценил качество воды в Волге в пределах Саратова

Росприроднадзор оценил качество воды в Волге в пределах Саратова - РИА Новости, 01.08.2024

Росприроднадзор оценил качество воды в Волге в пределах Саратова

Состояние воды в Волге в пределах Саратова оставляет желать лучшего, принимаются меры по улучшению состояния реки, в том числе разработан план модернизации... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T16:45

2024-08-01T16:45

2024-08-01T16:46

общество

саратов

светлана радионова

дмитрий патрушев

александр козлов (глава минприроды)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

экология

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Состояние воды в Волге в пределах Саратова оставляет желать лучшего, принимаются меры по улучшению состояния реки, в том числе разработан план модернизации городской станции аэрации, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале. "Совместно с вице-премьером Дмитрием Патрушевым и министром природных ресурсов Александром Козловым сегодня работаем в Саратове. Состояние воды в Волге оставляет желать лучшего. Проблема известна, принимаются меры по улучшению экологической обстановки", - написала Радионова. Она отметила, что в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" разработан план модернизации городской станции аэрации (технология очистки воды путем ее насыщения воздухом). "Это единственное сооружение, на которое поступают канализационные стоки со всего города (в том числе промышленные), 70% из них попадают в Волгу. Реализация этого масштабного для региона проекта позволит существенно снизить нагрузку на реку", - добавила глава ведомства.

https://ria.ru/20240726/lenoblast-1962168954.html

https://ria.ru/20240730/mishustin-1962947112.html

саратов

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общество, саратов, светлана радионова, дмитрий патрушев, александр козлов (глава минприроды), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экология