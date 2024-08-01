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Росприроднадзор оценил качество воды в Волге в пределах Саратова - РИА Новости, 01.08.2024
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16:45 01.08.2024 (обновлено: 16:46 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/rosprirodnadzor-1963483670.html
Росприроднадзор оценил качество воды в Волге в пределах Саратова
Росприроднадзор оценил качество воды в Волге в пределах Саратова - РИА Новости, 01.08.2024
Росприроднадзор оценил качество воды в Волге в пределах Саратова
Состояние воды в Волге в пределах Саратова оставляет желать лучшего, принимаются меры по улучшению состояния реки, в том числе разработан план модернизации... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:45
2024-08-01T16:46
общество
саратов
светлана радионова
дмитрий патрушев
александр козлов (глава минприроды)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
экология
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Состояние воды в Волге в пределах Саратова оставляет желать лучшего, принимаются меры по улучшению состояния реки, в том числе разработан план модернизации городской станции аэрации, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале. "Совместно с вице-премьером Дмитрием Патрушевым и министром природных ресурсов Александром Козловым сегодня работаем в Саратове. Состояние воды в Волге оставляет желать лучшего. Проблема известна, принимаются меры по улучшению экологической обстановки", - написала Радионова. Она отметила, что в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" разработан план модернизации городской станции аэрации (технология очистки воды путем ее насыщения воздухом). "Это единственное сооружение, на которое поступают канализационные стоки со всего города (в том числе промышленные), 70% из них попадают в Волгу. Реализация этого масштабного для региона проекта позволит существенно снизить нагрузку на реку", - добавила глава ведомства.
https://ria.ru/20240726/lenoblast-1962168954.html
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общество, саратов, светлана радионова, дмитрий патрушев, александр козлов (глава минприроды), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экология
Общество, Саратов, Светлана Радионова, Дмитрий Патрушев, Александр Козлов (глава Минприроды), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Экология
Росприроднадзор оценил качество воды в Волге в пределах Саратова

Росприроднадзор: качество воды в Волге в черте Саратова оставляет желать лучшего

© Fotolia / nickodimВид на реку Волга и город Саратов
Вид на реку Волга и город Саратов - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Fotolia / nickodim
Вид на реку Волга и город Саратов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Состояние воды в Волге в пределах Саратова оставляет желать лучшего, принимаются меры по улучшению состояния реки, в том числе разработан план модернизации городской станции аэрации, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.
"Совместно с вице-премьером Дмитрием Патрушевым и министром природных ресурсов Александром Козловым сегодня работаем в Саратове. Состояние воды в Волге оставляет желать лучшего. Проблема известна, принимаются меры по улучшению экологической обстановки", - написала Радионова.
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Она отметила, что в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" разработан план модернизации городской станции аэрации (технология очистки воды путем ее насыщения воздухом).
"Это единственное сооружение, на которое поступают канализационные стоки со всего города (в том числе промышленные), 70% из них попадают в Волгу. Реализация этого масштабного для региона проекта позволит существенно снизить нагрузку на реку", - добавила глава ведомства.
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ОбществоСаратовСветлана РадионоваДмитрий ПатрушевАлександр Козлов (глава Минприроды)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Экология
 
 
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