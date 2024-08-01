https://ria.ru/20240801/robot-1963398477.html
Российский робот побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика
Российский робот побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика - РИА Новости, 01.08.2024
Российский робот побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика
Робот российской разработки побил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика - он собрал его за 0,203 секунды, в то время как предыдущим рекордсменом был РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:14
2024-08-01T12:14
2024-08-01T12:14
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Робот российской разработки побил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика - он собрал его за 0,203 секунды, в то время как предыдущим рекордсменом был робот японской компании Mitsubishi Electric Corporation с результатом 0,305 секунд, рассказал РИА Новости создатель робота, разработчик "Яндекса" Александр Кротов. "Результат робота - 0,203 секунды. Рекорд зафиксировали на специальном мероприятии 5 июля 2024 года. Я сконструировал робота специально для сборки кубика и использовал общедоступные компоненты - например, моторы для автономной техники и камеры для игровых приставок. Предыдущий мировой рекорд по сборке кубика составил 0,305 секунды. Его установил робот японской компании Mitsubishi Electric Corporation. Она создала этого робота из компонентов собственной разработки", - сказал Кротов. Для сравнения - за время, которое робот тратит на разработку, человеческий мозг успевает только осознать увиденное изображение, а глаз - моргнуть. Рекорд человека в спидкубинге составляет 3,13 секунды. За 10 миллисекунд робот снимает камерами грани и обрабатывает изображения специальной программой, потом на протяжении 8 миллисекунд планирует свои действия, вычисляя последовательность сборки за наименьшее число ходов. Дальше он собирает кубик за 184 миллисекунды - одновременно двигает его грани с помощью шести моторов. "Чтобы побить мировой рекорд, оптимизировал код робота и настроил его самого так, чтобы его компоненты взаимодействовали между собой максимально быстро - например, при съемке и обработке изображений с камер. Я использовал специализированные драйверы для управления разными элементами робота, в том числе моторами. Среди общедоступных моторов выбрал такие, которые быстро набирают высокую скорость, - аналогичные модели устанавливают в роботов-доставщиков и электросамокаты", - добавил разработчик. Кротов несколько лет занимался этим проектом, за это время он создал ряд модификаций робота. В "Яндексе" он разрабатывает инфраструктуру языковых нейросетей, которые используются в разных продуктах компании - например, в "Поиске" и "Нейро".
https://ria.ru/20240706/robot-ekskursovod-1957879319.html
https://ria.ru/20240701/robot-barista-1953794000.html
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технологии, яндекс, наука
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Российский робот побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика
Российский робот побил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Робот российской разработки побил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика - он собрал его за 0,203 секунды, в то время как предыдущим рекордсменом был робот японской компании Mitsubishi Electric Corporation с результатом 0,305 секунд, рассказал РИА Новости создатель робота, разработчик "Яндекса" Александр Кротов.
"Результат робота - 0,203 секунды. Рекорд зафиксировали на специальном мероприятии 5 июля 2024 года. Я сконструировал робота специально для сборки кубика и использовал общедоступные компоненты - например, моторы для автономной техники и камеры для игровых приставок. Предыдущий мировой рекорд по сборке кубика составил 0,305 секунды. Его установил робот японской компании Mitsubishi Electric Corporation. Она создала этого робота из компонентов собственной разработки", - сказал Кротов.
Для сравнения - за время, которое робот тратит на разработку, человеческий мозг успевает только осознать увиденное изображение, а глаз - моргнуть. Рекорд человека в спидкубинге составляет 3,13 секунды.
За 10 миллисекунд робот снимает камерами грани и обрабатывает изображения специальной программой, потом на протяжении 8 миллисекунд планирует свои действия, вычисляя последовательность сборки за наименьшее число ходов. Дальше он собирает кубик за 184 миллисекунды - одновременно двигает его грани с помощью шести моторов.
"Чтобы побить мировой рекорд, оптимизировал код робота и настроил его самого так, чтобы его компоненты взаимодействовали между собой максимально быстро - например, при съемке и обработке изображений с камер. Я использовал специализированные драйверы для управления разными элементами робота, в том числе моторами. Среди общедоступных моторов выбрал такие, которые быстро набирают высокую скорость, - аналогичные модели устанавливают в роботов-доставщиков и электросамокаты", - добавил разработчик.
Кротов несколько лет занимался этим проектом, за это время он создал ряд модификаций робота. В "Яндексе" он разрабатывает инфраструктуру языковых нейросетей, которые используются в разных продуктах компании - например, в "Поиске" и "Нейро".