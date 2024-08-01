Рейтинг@Mail.ru
Российский робот побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
12:14 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/robot-1963398477.html
Российский робот побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика
Российский робот побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика - РИА Новости, 01.08.2024
Российский робот побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика
Робот российской разработки побил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика - он собрал его за 0,203 секунды, в то время как предыдущим рекордсменом был РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:14
2024-08-01T12:14
наука
технологии
яндекс
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101395/72/1013957217_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_479f07d15c8e496860bb2a526ef574ad.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Робот российской разработки побил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика - он собрал его за 0,203 секунды, в то время как предыдущим рекордсменом был робот японской компании Mitsubishi Electric Corporation с результатом 0,305 секунд, рассказал РИА Новости создатель робота, разработчик "Яндекса" Александр Кротов. "Результат робота - 0,203 секунды. Рекорд зафиксировали на специальном мероприятии 5 июля 2024 года. Я сконструировал робота специально для сборки кубика и использовал общедоступные компоненты - например, моторы для автономной техники и камеры для игровых приставок. Предыдущий мировой рекорд по сборке кубика составил 0,305 секунды. Его установил робот японской компании Mitsubishi Electric Corporation. Она создала этого робота из компонентов собственной разработки", - сказал Кротов. Для сравнения - за время, которое робот тратит на разработку, человеческий мозг успевает только осознать увиденное изображение, а глаз - моргнуть. Рекорд человека в спидкубинге составляет 3,13 секунды. За 10 миллисекунд робот снимает камерами грани и обрабатывает изображения специальной программой, потом на протяжении 8 миллисекунд планирует свои действия, вычисляя последовательность сборки за наименьшее число ходов. Дальше он собирает кубик за 184 миллисекунды - одновременно двигает его грани с помощью шести моторов. "Чтобы побить мировой рекорд, оптимизировал код робота и настроил его самого так, чтобы его компоненты взаимодействовали между собой максимально быстро - например, при съемке и обработке изображений с камер. Я использовал специализированные драйверы для управления разными элементами робота, в том числе моторами. Среди общедоступных моторов выбрал такие, которые быстро набирают высокую скорость, - аналогичные модели устанавливают в роботов-доставщиков и электросамокаты", - добавил разработчик. Кротов несколько лет занимался этим проектом, за это время он создал ряд модификаций робота. В "Яндексе" он разрабатывает инфраструктуру языковых нейросетей, которые используются в разных продуктах компании - например, в "Поиске" и "Нейро".
https://ria.ru/20240706/robot-ekskursovod-1957879319.html
https://ria.ru/20240701/robot-barista-1953794000.html
https://ria.ru/20240605/robot-1950611473.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101395/72/1013957217_0:0:2700:2025_1920x0_80_0_0_56feca5435a15bd23a0f8c791ce44d36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, яндекс, наука
Наука, Технологии, Яндекс, Наука
Российский робот побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика

Российский робот побил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика

© AP Photo / Elise AmendolaСборка кубика Рубика
Сборка кубика Рубика - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Elise Amendola
Сборка кубика Рубика. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Робот российской разработки побил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика - он собрал его за 0,203 секунды, в то время как предыдущим рекордсменом был робот японской компании Mitsubishi Electric Corporation с результатом 0,305 секунд, рассказал РИА Новости создатель робота, разработчик "Яндекса" Александр Кротов.
"Результат робота - 0,203 секунды. Рекорд зафиксировали на специальном мероприятии 5 июля 2024 года. Я сконструировал робота специально для сборки кубика и использовал общедоступные компоненты - например, моторы для автономной техники и камеры для игровых приставок. Предыдущий мировой рекорд по сборке кубика составил 0,305 секунды. Его установил робот японской компании Mitsubishi Electric Corporation. Она создала этого робота из компонентов собственной разработки", - сказал Кротов.
Первого робота-экскурсовода тестируют в музее Фридландские ворота в Калининграде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
В Калининграде тестируют первого в регионе робота-экскурсовода
6 июля, 16:24
Для сравнения - за время, которое робот тратит на разработку, человеческий мозг успевает только осознать увиденное изображение, а глаз - моргнуть. Рекорд человека в спидкубинге составляет 3,13 секунды.
За 10 миллисекунд робот снимает камерами грани и обрабатывает изображения специальной программой, потом на протяжении 8 миллисекунд планирует свои действия, вычисляя последовательность сборки за наименьшее число ходов. Дальше он собирает кубик за 184 миллисекунды - одновременно двигает его грани с помощью шести моторов.
Создатель роботизированных кофеен Александр Хватунов - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Чашечка кофе от робота: путь ошибок и побед
1 июля, 12:22
"Чтобы побить мировой рекорд, оптимизировал код робота и настроил его самого так, чтобы его компоненты взаимодействовали между собой максимально быстро - например, при съемке и обработке изображений с камер. Я использовал специализированные драйверы для управления разными элементами робота, в том числе моторами. Среди общедоступных моторов выбрал такие, которые быстро набирают высокую скорость, - аналогичные модели устанавливают в роботов-доставщиков и электросамокаты", - добавил разработчик.
Кротов несколько лет занимался этим проектом, за это время он создал ряд модификаций робота. В "Яндексе" он разрабатывает инфраструктуру языковых нейросетей, которые используются в разных продуктах компании - например, в "Поиске" и "Нейро".
Робот Жека на стенде Подмосковья на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Робот Женя на стенде Подмосковья читает гостям ПМЭФ стихи
5 июня, 11:57
 
НаукаТехнологииЯндексНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала