https://ria.ru/20240801/robot-1963362790.html

В США впервые провели полностью роботизированную стоматологическую операцию

В США впервые провели полностью роботизированную стоматологическую операцию - РИА Новости, 01.08.2024

В США впервые провели полностью роботизированную стоматологическую операцию

Первую в мире полностью автоматизированную стоматологическую процедуру сделали пациенту в США, операцию провел робот с встроенным искусственным интеллектом... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:07

2024-08-01T10:07

2024-08-01T10:37

технологии

сша

россия

марк цукерберг

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Первую в мире полностью автоматизированную стоматологическую процедуру сделали пациенту в США, операцию провел робот с встроенным искусственным интеллектом (ИИ), сообщила американская компания Perceptive, специализирующая на стоматологических технологиях, на сайте дистрибьютора пресс-релизов BusinessWire. "Perceptive... объявила... о проведении первой в мире полностью автоматизированной стоматологической процедуры на человеке с использованием своей продвинутой роботизированной стоматологической системы", - говорится в заявлении компании. Согласно релизу, система Perceptive оснащена программным обеспечением на основе ИИ, процедуры осуществляет роботизированная рука. Компания с помощью своей системы хочет повысить скорость и точность стоматологических процедур, например, установки коронки. Perceptive стремится добиться выполнения этой задачи за 15 минут вместо двух посещений дантиста, каждое из которых занимает по меньшей мере один час. Фирма напоминает, что собрала 30 миллионов долларов вложений, среди ведущих инвесторов - доктор Эдвард Цукерберг, отец основателя компании Meta * Марка Цукерберга.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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технологии, сша, россия, марк цукерберг