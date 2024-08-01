https://ria.ru/20240801/rjazan-1963333376.html

Источник: подорвавший пути под Рязанью обращался в посольство Италии

Источник: подорвавший пути под Рязанью обращался в посольство Италии - РИА Новости, 01.08.2024

Источник: подорвавший пути под Рязанью обращался в посольство Италии

Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб, находясь в СИЗО, хотел получить консульскую помощь Италии,... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T03:09

2024-08-01T03:09

2024-08-01T06:09

рязанская область

россия

италия

октябрьская железная дорога

приволжская железная дорога

рязань

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб, находясь в СИЗО, хотел получить консульскую помощь Италии, сообщил РИА Новости информированный источник.Обвиняемый, помимо российского, имеет гражданство Италии."У Сидики — двойное гражданство. Он гражданин России и Италии... Сидики и его защита обращались в итальянское посольство, чтобы ему оказали консульскую помощь, хотели, чтобы консул посетил его в следственном изоляторе", — рассказал собеседник агентства.Источник уточнил, что пока к Сидики в следственный изолятор консул не являлся. В официальных материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости, говорилось, что у Сидики есть родственники за пределами России, по этой причине, в частности, следствие считает, что подсудимый мог скрыться за границей от следственных органов и судебного разбирательства. Сидики вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему — все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.Ранее источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела, рассказывал РИА Новости, что Сидики за совершенное им преступление надеялся получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб, но "средства, по имеющейся информации, обвиняемый не получил".По данным следствия, 11 ноября прошлого года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное — Блокпост 204 км" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги повреждены 15 вагонов. Правоохранители задержали жителя Рязанской области 1988 года рождения, имеющего гражданства России и Италии. Во время допроса он дал признательные показания, заявил, что был завербован сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года мужчина вернулся в Рязань.В СК отмечали, что в ходе обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.

https://ria.ru/20240731/sud-1963161784.html

https://ria.ru/20240730/zhitel-1962856638.html

https://ria.ru/20240719/podryv-1960637568.html

рязанская область

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рязанская область, россия, италия, октябрьская железная дорога, приволжская железная дорога, рязань