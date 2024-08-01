https://ria.ru/20240801/remont-1963382555.html
Завершен ремонт дороги на подъезде к Пошехонью со стороны Рыбинска
Завершен ремонт дороги на подъезде к Пошехонью со стороны Рыбинска - РИА Новости, 01.08.2024
Завершен ремонт дороги на подъезде к Пошехонью со стороны Рыбинска
Ремонт участка дороги на подъезде к городу Пошехонье со стороны города Рыбинска в Ярославской области завершен за два месяца, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:33
2024-08-01T11:33
2024-08-01T11:33
ярославская область
рыбинск
ремонт
дороги
автомобильные дороги
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Ремонт участка дороги на подъезде к городу Пошехонье со стороны города Рыбинска в Ярославской области завершен за два месяца, сообщает правительство региона. Сообщается, что участок дороги на подъезде к Пошехонью со стороны Рыбинска, который является частью одной из самых протяженных автодорог на территории Ярославской области - Р-104 - комплексно обновили по реализуемому правительством области нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Автодорога входит в опорную сеть, соединяет четыре области: Вологодскую, Ярославскую, Тверскую и Московскую. "Подрядная организация вышла на объект в июне и за два месяца выполнила работы. Дорожники обновили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали водопропускные трубы, обновили шесть посадочных площадок и тротуары к ним", - говорится в сообщении. По словам губернатора Михаила Евраева, протяженность всей трассы – более 380 километров, и 180 проходит по территории Ярославской области. "В этом году ремонтируем более 50 километров, из них свыше 5 километров уже обновлено. На пятикилометровом отрезке перед въездом в Пошехонье со стороны Рыбинска уже работает приемная комиссия", - отметил Евраев. По поручению главы региона для защиты дорожного покрытия от большегрузов на трассе устанавливаются пункты весогабаритного контроля. Их будет четыре. Один уже функционирует – в районе села Охотино Мышкинского района, между Угличем и Рыбинском, отметил заместитель председателя правительства области – министр дорожного хозяйства региона Роман Душко. "Также сейчас готовят к сдаче пункт, расположенный на выезде из Пошехонья в сторону Череповца. После устранения недостатков, выявленных службой заказчика, объект будет введен в эксплуатацию. Для отладки оборудования пункт будет работать три месяца в тестовом режиме", - проинформировал региональный министр.
https://ria.ru/20240731/stroitelstvo-1963248915.html
https://ria.ru/20240731/goszhilinspektsiya-1963207833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рыбинск, ремонт, дороги, автомобильные дороги
Ярославская область, Рыбинск, Ремонт, Дороги, Автомобильные дороги
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Ремонт участка дороги на подъезде к городу Пошехонье со стороны города Рыбинска в Ярославской области завершен за два месяца, сообщает правительство региона.
Сообщается, что участок дороги на подъезде к Пошехонью со стороны Рыбинска, который является частью одной из самых протяженных автодорог на территории Ярославской области - Р-104 - комплексно обновили по реализуемому правительством области нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Автодорога входит в опорную сеть, соединяет четыре области: Вологодскую, Ярославскую, Тверскую и Московскую.
"Подрядная организация вышла на объект в июне и за два месяца выполнила работы. Дорожники обновили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали водопропускные трубы, обновили шесть посадочных площадок и тротуары к ним", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Михаила Евраева, протяженность всей трассы – более 380 километров, и 180 проходит по территории Ярославской области.
"В этом году ремонтируем более 50 километров, из них свыше 5 километров уже обновлено. На пятикилометровом отрезке перед въездом в Пошехонье со стороны Рыбинска уже работает приемная комиссия", - отметил Евраев.
По поручению главы региона для защиты дорожного покрытия от большегрузов на трассе устанавливаются пункты весогабаритного контроля. Их будет четыре. Один уже функционирует – в районе села Охотино Мышкинского района, между Угличем
и Рыбинском, отметил заместитель председателя правительства области – министр дорожного хозяйства региона Роман Душко.
"Также сейчас готовят к сдаче пункт, расположенный на выезде из Пошехонья в сторону Череповца
. После устранения недостатков, выявленных службой заказчика, объект будет введен в эксплуатацию. Для отладки оборудования пункт будет работать три месяца в тестовом режиме", - проинформировал региональный министр.