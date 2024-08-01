https://ria.ru/20240801/remont-1963382555.html

Завершен ремонт дороги на подъезде к Пошехонью со стороны Рыбинска

Завершен ремонт дороги на подъезде к Пошехонью со стороны Рыбинска - РИА Новости, 01.08.2024

Завершен ремонт дороги на подъезде к Пошехонью со стороны Рыбинска

Ремонт участка дороги на подъезде к городу Пошехонье со стороны города Рыбинска в Ярославской области завершен за два месяца, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:33

2024-08-01T11:33

2024-08-01T11:33

ярославская область

рыбинск

ремонт

дороги

автомобильные дороги

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Ремонт участка дороги на подъезде к городу Пошехонье со стороны города Рыбинска в Ярославской области завершен за два месяца, сообщает правительство региона. Сообщается, что участок дороги на подъезде к Пошехонью со стороны Рыбинска, который является частью одной из самых протяженных автодорог на территории Ярославской области - Р-104 - комплексно обновили по реализуемому правительством области нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Автодорога входит в опорную сеть, соединяет четыре области: Вологодскую, Ярославскую, Тверскую и Московскую. "Подрядная организация вышла на объект в июне и за два месяца выполнила работы. Дорожники обновили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали водопропускные трубы, обновили шесть посадочных площадок и тротуары к ним", - говорится в сообщении. По словам губернатора Михаила Евраева, протяженность всей трассы – более 380 километров, и 180 проходит по территории Ярославской области. "В этом году ремонтируем более 50 километров, из них свыше 5 километров уже обновлено. На пятикилометровом отрезке перед въездом в Пошехонье со стороны Рыбинска уже работает приемная комиссия", - отметил Евраев. По поручению главы региона для защиты дорожного покрытия от большегрузов на трассе устанавливаются пункты весогабаритного контроля. Их будет четыре. Один уже функционирует – в районе села Охотино Мышкинского района, между Угличем и Рыбинском, отметил заместитель председателя правительства области – министр дорожного хозяйства региона Роман Душко. "Также сейчас готовят к сдаче пункт, расположенный на выезде из Пошехонья в сторону Череповца. После устранения недостатков, выявленных службой заказчика, объект будет введен в эксплуатацию. Для отладки оборудования пункт будет работать три месяца в тестовом режиме", - проинформировал региональный министр.

https://ria.ru/20240731/stroitelstvo-1963248915.html

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рыбинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рыбинск, ремонт, дороги, автомобильные дороги