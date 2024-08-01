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Ребенок, пострадавший при ЧП в Нижнем Тагиле, находится в реанимации - РИА Новости, 01.08.2024
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13:57 01.08.2024 (обновлено: 13:59 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/rebenok-1963428401.html
Ребенок, пострадавший при ЧП в Нижнем Тагиле, находится в реанимации
Ребенок, пострадавший при ЧП в Нижнем Тагиле, находится в реанимации - РИА Новости, 01.08.2024
Ребенок, пострадавший при ЧП в Нижнем Тагиле, находится в реанимации
Шестилетний ребенок, пострадавший при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:57
2024-08-01T13:59
происшествия
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Шестилетний ребенок, пострадавший при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Детской городской больнице."Один ребенок находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Он находится на мониторинге центра медицины катастроф. Ребенок 2018 года рождения, 6 лет", - сказала собеседница агентства.По ее словам, в больнице также находятся два ребенка 11 лет в состоянии средней тяжести, им проведен весь комплекс диагностики и лечения. С ними работает штатный психолог, уточнили в больнице.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. По последним данным МЧС РФ, пострадали девять человек, в том числе пять детей.
https://ria.ru/20240801/kvartiry-1963423947.html
https://ria.ru/20240801/tagil-1963427461.html
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происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Ребенок, пострадавший при ЧП в Нижнем Тагиле, находится в реанимации

Состояние ребенка, пострадавшего при обрушении в Нижнем Тагиле, тяжелое

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВзрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости
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Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Шестилетний ребенок, пострадавший при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Детской городской больнице.
"Один ребенок находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Он находится на мониторинге центра медицины катастроф. Ребенок 2018 года рождения, 6 лет", - сказала собеседница агентства.
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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По ее словам, в больнице также находятся два ребенка 11 лет в состоянии средней тяжести, им проведен весь комплекс диагностики и лечения. С ними работает штатный психолог, уточнили в больнице.
Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. По последним данным МЧС РФ, пострадали девять человек, в том числе пять детей.
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
"ГАЗЭКС": по адресу в Нижнем Тагиле, где взорвался газ, заявок не поступало
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ПроисшествияНижний ТагилВзрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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