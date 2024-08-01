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Ребенок, пострадавший при ЧП в Нижнем Тагиле, находится в реанимации
Ребенок, пострадавший при ЧП в Нижнем Тагиле, находится в реанимации - РИА Новости, 01.08.2024
Ребенок, пострадавший при ЧП в Нижнем Тагиле, находится в реанимации
Шестилетний ребенок, пострадавший при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:57
2024-08-01T13:57
2024-08-01T13:59
происшествия
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Шестилетний ребенок, пострадавший при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Детской городской больнице."Один ребенок находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Он находится на мониторинге центра медицины катастроф. Ребенок 2018 года рождения, 6 лет", - сказала собеседница агентства.По ее словам, в больнице также находятся два ребенка 11 лет в состоянии средней тяжести, им проведен весь комплекс диагностики и лечения. С ними работает штатный психолог, уточнили в больнице.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. По последним данным МЧС РФ, пострадали девять человек, в том числе пять детей.
https://ria.ru/20240801/kvartiry-1963423947.html
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нижний тагил
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Ребенок, пострадавший при ЧП в Нижнем Тагиле, находится в реанимации
Состояние ребенка, пострадавшего при обрушении в Нижнем Тагиле, тяжелое