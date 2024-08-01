https://ria.ru/20240801/rebenok-1963428401.html

Ребенок, пострадавший при ЧП в Нижнем Тагиле, находится в реанимации

Ребенок, пострадавший при ЧП в Нижнем Тагиле, находится в реанимации - РИА Новости, 01.08.2024

Ребенок, пострадавший при ЧП в Нижнем Тагиле, находится в реанимации

Шестилетний ребенок, пострадавший при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T13:57

2024-08-01T13:57

2024-08-01T13:59

происшествия

нижний тагил

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963415076_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7a585d9dd6aff461c32225e8cbd79ffd.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Шестилетний ребенок, пострадавший при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Детской городской больнице."Один ребенок находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Он находится на мониторинге центра медицины катастроф. Ребенок 2018 года рождения, 6 лет", - сказала собеседница агентства.По ее словам, в больнице также находятся два ребенка 11 лет в состоянии средней тяжести, им проведен весь комплекс диагностики и лечения. С ними работает штатный психолог, уточнили в больнице.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. По последним данным МЧС РФ, пострадали девять человек, в том числе пять детей.

https://ria.ru/20240801/kvartiry-1963423947.html

https://ria.ru/20240801/tagil-1963427461.html

нижний тагил

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле