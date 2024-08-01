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"Хезболла" запустила ракеты по позициям ЦАХАЛ у Ливана, заявил источник - РИА Новости, 01.08.2024
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22:11 01.08.2024 (обновлено: 22:17 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/rakety-1963554703.html
"Хезболла" запустила ракеты по позициям ЦАХАЛ у Ливана, заявил источник
"Хезболла" запустила ракеты по позициям ЦАХАЛ у Ливана, заявил источник - РИА Новости, 01.08.2024
"Хезболла" запустила ракеты по позициям ЦАХАЛ у Ливана, заявил источник
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" запустило ракеты по позициям армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вблизи южной границы Ливана, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T22:11
2024-08-01T22:17
в мире
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хезболла
израиль
хасан насрулла
исмаил хания
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" запустило ракеты по позициям армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вблизи южной границы Ливана, сообщил РИА Новости источник.В четверг лидер движения Хасан Насрулла, выступая в связи с убийством Израилем одного из руководителей "Хезболлах" Фуада Шукра и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, объявил о возобновлении атак на израильские военные позиции начиная с утра пятницы в рамках фронта поддержки Газе, открытого движением после начала боевых действий в палестинском анклаве."Ливанское движение группировка "Хезболлах" запустило ракетный залп в сторону позиций ЦАХАЛ у южной границы Ливана", - сказал источник.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html
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в мире, ливан, хезболла, израиль, хасан насрулла, исмаил хания, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Ливан, Хезболла, Израиль, Хасан Насрулла, Исмаил Хания, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
"Хезболла" запустила ракеты по позициям ЦАХАЛ у Ливана, заявил источник

"Хезболла" запустила ракеты по позициям ЦАХАЛ вблизи южной границы Ливана

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута
Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" запустило ракеты по позициям армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вблизи южной границы Ливана, сообщил РИА Новости источник.
В четверг лидер движения Хасан Насрулла, выступая в связи с убийством Израилем одного из руководителей "Хезболлах" Фуада Шукра и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, объявил о возобновлении атак на израильские военные позиции начиная с утра пятницы в рамках фронта поддержки Газе, открытого движением после начала боевых действий в палестинском анклаве.
«
"Ливанское движение группировка "Хезболлах" запустило ракетный залп в сторону позиций ЦАХАЛ у южной границы Ливана", - сказал источник.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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В миреЛиванХезболлаИзраильХасан НасруллаИсмаил ХанияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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