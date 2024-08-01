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"Хезболла" запустила ракеты по позициям ЦАХАЛ у Ливана, заявил источник

"Хезболла" запустила ракеты по позициям ЦАХАЛ у Ливана, заявил источник - РИА Новости, 01.08.2024

"Хезболла" запустила ракеты по позициям ЦАХАЛ у Ливана, заявил источник

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" запустило ракеты по позициям армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вблизи южной границы Ливана, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T22:11

2024-08-01T22:11

2024-08-01T22:17

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" запустило ракеты по позициям армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вблизи южной границы Ливана, сообщил РИА Новости источник.В четверг лидер движения Хасан Насрулла, выступая в связи с убийством Израилем одного из руководителей "Хезболлах" Фуада Шукра и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, объявил о возобновлении атак на израильские военные позиции начиная с утра пятницы в рамках фронта поддержки Газе, открытого движением после начала боевых действий в палестинском анклаве."Ливанское движение группировка "Хезболлах" запустило ракетный залп в сторону позиций ЦАХАЛ у южной границы Ливана", - сказал источник.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, хезболла, израиль, хасан насрулла, исмаил хания, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране