"Хезболла" запустила ракеты по позициям ЦАХАЛ у Ливана, заявил источник
"Хезболла" запустила ракеты по позициям ЦАХАЛ вблизи южной границы Ливана
© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута
Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" запустило ракеты по позициям армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вблизи южной границы Ливана, сообщил РИА Новости источник.
В четверг лидер движения Хасан Насрулла, выступая в связи с убийством Израилем одного из руководителей "Хезболлах" Фуада Шукра и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, объявил о возобновлении атак на израильские военные позиции начиная с утра пятницы в рамках фронта поддержки Газе, открытого движением после начала боевых действий в палестинском анклаве.
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"Ливанское движение группировка "Хезболлах" запустило ракетный залп в сторону позиций ЦАХАЛ у южной границы Ливана", - сказал источник.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
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