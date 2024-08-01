Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил вернувшимся россиянам, что Родина о них не забывала - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 01.08.2024 (обновлено: 23:57 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/putin-1963562422.html
Путин заявил вернувшимся россиянам, что Родина о них не забывала
Путин заявил вернувшимся россиянам, что Родина о них не забывала - РИА Новости, 01.08.2024
Путин заявил вернувшимся россиянам, что Родина о них не забывала
Президент России Владимир Путин во время встречи с россиянами, вернувшимися после обмена заключенными между РФ и странами Запада, подчеркнул, что Родина ни на... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T23:05
2024-08-01T23:57
россия
германия
сша
владимир путин
владислав клюшин
роман селезнев
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963559546_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6616e921908ceee30f33bf4e3ca4d44b.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с россиянами, вернувшимися после обмена заключенными между РФ и странами Запада, подчеркнул, что Родина ни на минуту о них не забывала. "Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и родине, которая ни на минуту о вас не забывала", - сказал Путин в аэропорту Внуково-2. Глава государства лично приехал в аэропорт, где приземлился борт с прибывшими после обмена россиянами. Ранее в ФСБ сообщили, что на родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулась большая группа граждан, находившихся в заключении в разных странах НАТО: Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
https://ria.ru/20240801/obmen-1963452699.html
россия
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963559546_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7ee35df53c4e8fe6cbc5639b1b637979.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, сша, владимир путин, владислав клюшин, роман селезнев, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), обмен заключенными между россией и западом
Россия, Германия, США, Владимир Путин, Владислав Клюшин, Роман Селезнев, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Обмен заключенными между Россией и Западом
Путин заявил вернувшимся россиянам, что Родина о них не забывала

Путин заявил вернувшимся россиянам, что Родина о них ни на минуту не забывала

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссия и страны Запада провели обмен заключенными
Россия и страны Запада провели обмен заключенными - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с россиянами, вернувшимися после обмена заключенными между РФ и странами Запада, подчеркнул, что Родина ни на минуту о них не забывала.
«
"Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и родине, которая ни на минуту о вас не забывала", - сказал Путин в аэропорту Внуково-2.
Глава государства лично приехал в аэропорт, где приземлился борт с прибывшими после обмена россиянами.
Ранее в ФСБ сообщили, что на родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине.
Также в Россию вернулась большая группа граждан, находившихся в заключении в разных странах НАТО: Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
Обмен ранее осужденной в РФ гражданки США Бриттни Грайнер на отбывавшего наказание в США российского бизнесмена Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Случаи обмена заключенными между СССР/Россией и США
Вчера, 15:09
 
РоссияГерманияСШАВладимир ПутинВладислав КлюшинРоман СелезневНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Обмен заключенными между Россией и Западом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала