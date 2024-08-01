https://ria.ru/20240801/putin-1963560120.html
Путин выслушал доклад Куйвашева о работе оперштаба в Нижнем Тагиле
Путин выслушал доклад Куйвашева о работе оперштаба в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 01.08.2024
Путин выслушал доклад Куйвашева о работе оперштаба в Нижнем Тагиле
Президент России Владимир Путин выслушал доклад губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о работе оперативного штаба, который был создан в связи с... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T22:48
2024-08-01T22:48
2024-08-01T22:48
происшествия
нижний тагил
россия
свердловская область
владимир путин
евгений куйвашев
дмитрий песков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выслушал доклад губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о работе оперативного штаба, который был создан в связи с трагедией в Нижнем Тагиле, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы Свердловской области Евгения Куйвашева о работе оперативного штаба, который был создан в связи с трагедией в Нижнем Тагиле, о том, как организуются пункты временного размещения, оказывается помощь пострадавшим и обеспечиваются все социальные услуги для граждан", - сказал Песков. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В МЧС РФ уточняли, что обошлось без возгорания. По последним данным минздрава региона, пострадали 16 человек, в том числе восемь детей. Предварительно, два человека погибли. В Дзержинском районе Нижнего Тагила после происшествия введен режим ЧС. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
https://ria.ru/20240801/dom-1963407092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, россия, свердловская область, владимир путин, евгений куйвашев, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Россия, Свердловская область, Владимир Путин, Евгений Куйвашев, Дмитрий Песков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Путин выслушал доклад Куйвашева о работе оперштаба в Нижнем Тагиле
Путин выслушал доклад главы Свердловской области о работе оперативного штаба