https://ria.ru/20240801/putin-1963560120.html

Путин выслушал доклад Куйвашева о работе оперштаба в Нижнем Тагиле

Путин выслушал доклад Куйвашева о работе оперштаба в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 01.08.2024

Путин выслушал доклад Куйвашева о работе оперштаба в Нижнем Тагиле

Президент России Владимир Путин выслушал доклад губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о работе оперативного штаба, который был создан в связи с... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T22:48

2024-08-01T22:48

2024-08-01T22:48

происшествия

нижний тагил

россия

свердловская область

владимир путин

евгений куйвашев

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выслушал доклад губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о работе оперативного штаба, который был создан в связи с трагедией в Нижнем Тагиле, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Владимир Путин по телефону выслушал доклад главы Свердловской области Евгения Куйвашева о работе оперативного штаба, который был создан в связи с трагедией в Нижнем Тагиле, о том, как организуются пункты временного размещения, оказывается помощь пострадавшим и обеспечиваются все социальные услуги для граждан", - сказал Песков. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В МЧС РФ уточняли, что обошлось без возгорания. По последним данным минздрава региона, пострадали 16 человек, в том числе восемь детей. Предварительно, два человека погибли. В Дзержинском районе Нижнего Тагила после происшествия введен режим ЧС. СК завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

https://ria.ru/20240801/dom-1963407092.html

нижний тагил

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижний тагил, россия, свердловская область, владимир путин, евгений куйвашев, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижнем тагиле