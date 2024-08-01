https://ria.ru/20240801/putin-1963559894.html
Путин обнял освобожденных россиян при встрече
Путин обнял освобожденных россиян при встрече - РИА Новости, 01.08.2024
Путин обнял освобожденных россиян при встрече
Президент РФ Владимир Путин обнял освобожденных россиян при встрече во Внуково и подарил цветы Анне Дульцевой, она расплакалась при встрече с президентом,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T22:46
2024-08-01T22:46
2024-08-01T23:57
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владимир путин
владислав клюшин
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нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обнял освобожденных россиян при встрече во Внуково и подарил цветы Анне Дульцевой, она расплакалась при встрече с президентом, передает корреспондент РИА Новости. Путин встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета, передает корреспондент РИА Новости. Первым из самолет вышел Вадим Соколов (Красиков), президент его обнял и пожал руку. Анна Дульцева вышла из самолета, держа за руку дочку. Спускаясь по трапу, она расплакалась. Путин обнял ее и подарил ей и дочке букеты. Затем Путин лично встретил и обнял всех освобожденных. После освобожденные россияне прошли вместе с президентом в здание терминала. Ранее в ФСБ сообщили, что на Родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулась большая группа граждан, находившихся в заключении в разных странах НАТО: Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
https://ria.ru/20240801/obmen-1963539327.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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германия, сша, россия, владимир путин, владислав клюшин, роман селезнев, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), обмен заключенными между россией и западом
Германия, США, Россия, Владимир Путин, Владислав Клюшин, Роман Селезнев, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Обмен заключенными между Россией и Западом
Путин обнял освобожденных россиян при встрече
Путин обнял освобожденных россиян при встрече и подарил цветы Анне Дульцевой