https://ria.ru/20240801/putin-1963559894.html

Путин обнял освобожденных россиян при встрече

Путин обнял освобожденных россиян при встрече - РИА Новости, 01.08.2024

Путин обнял освобожденных россиян при встрече

Президент РФ Владимир Путин обнял освобожденных россиян при встрече во Внуково и подарил цветы Анне Дульцевой, она расплакалась при встрече с президентом,... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T22:46

2024-08-01T22:46

2024-08-01T23:57

германия

сша

россия

владимир путин

владислав клюшин

роман селезнев

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обнял освобожденных россиян при встрече во Внуково и подарил цветы Анне Дульцевой, она расплакалась при встрече с президентом, передает корреспондент РИА Новости. Путин встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета, передает корреспондент РИА Новости. Первым из самолет вышел Вадим Соколов (Красиков), президент его обнял и пожал руку. Анна Дульцева вышла из самолета, держа за руку дочку. Спускаясь по трапу, она расплакалась. Путин обнял ее и подарил ей и дочке букеты. Затем Путин лично встретил и обнял всех освобожденных. После освобожденные россияне прошли вместе с президентом в здание терминала. Ранее в ФСБ сообщили, что на Родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулась большая группа граждан, находившихся в заключении в разных странах НАТО: Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.

https://ria.ru/20240801/obmen-1963539327.html

https://ria.ru/20240801/obmen-1963452699.html

германия

сша

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, сша, россия, владимир путин, владислав клюшин, роман селезнев, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), обмен заключенными между россией и западом