https://ria.ru/20240801/putin-1963558569.html

Путин поздравил россиян с возвращением на родину после обмена

Путин поздравил россиян с возвращением на родину после обмена - РИА Новости, 01.08.2024

Путин поздравил россиян с возвращением на родину после обмена

Президент России Владимир Путин поздравил обмененных россиян с возвращением на Родину. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T22:37

2024-08-01T22:37

2024-08-01T23:57

владимир путин

россия

турция

анкара (провинция)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

обмен заключенными между россией и западом

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил обмененных россиян с возвращением на Родину.Самолет летного отряда "Россия" с россиянами, освобожденными в ходе состоявшегося Турции обмена заключенными, в четверг прибыл из Анкары в московский аэропорт "Внуково-2". "Прежде всего хочу всех поздравить с возвращением на Родину", - сказал Путин, встречая обмененных россиян в аэропорту "Внуково-2".Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что на Родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО.

https://ria.ru/20240801/obmen-1963452699.html

россия

турция

анкара (провинция)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин поздравил россиян с возвращением на родину Путин поздравил россиян с возвращением на родину после обмена. Поблагодарил за верность присяге и долгу тех вернувшихся, которые имеют отношение к службе. 2024-08-01T22:37 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, турция, анкара (провинция), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом