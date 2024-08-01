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Путин поздравил россиян с возвращением на родину после обмена - РИА Новости, 01.08.2024
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22:37 01.08.2024 (обновлено: 23:57 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/putin-1963558569.html
Путин поздравил россиян с возвращением на родину после обмена
Путин поздравил россиян с возвращением на родину после обмена - РИА Новости, 01.08.2024
Путин поздравил россиян с возвращением на родину после обмена
Президент России Владимир Путин поздравил обмененных россиян с возвращением на Родину. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T22:37
2024-08-01T23:57
владимир путин
россия
турция
анкара (провинция)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил обмененных россиян с возвращением на Родину.Самолет летного отряда "Россия" с россиянами, освобожденными в ходе состоявшегося Турции обмена заключенными, в четверг прибыл из Анкары в московский аэропорт "Внуково-2". "Прежде всего хочу всех поздравить с возвращением на Родину", - сказал Путин, встречая обмененных россиян в аэропорту "Внуково-2".Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что на Родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО.
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россия
турция
анкара (провинция)
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Путин поздравил россиян с возвращением на родину
Путин поздравил россиян с возвращением на родину после обмена. Поблагодарил за верность присяге и долгу тех вернувшихся, которые имеют отношение к службе.
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владимир путин, россия, турция, анкара (провинция), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом
Владимир Путин, Россия, Турция, Анкара (провинция), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Обмен заключенными между Россией и Западом
Путин поздравил россиян с возвращением на родину после обмена

Путин поздравил обмененных россиян с возвращением на родину

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил обмененных россиян с возвращением на Родину.
Самолет летного отряда "Россия" с россиянами, освобожденными в ходе состоявшегося Турции обмена заключенными, в четверг прибыл из Анкары в московский аэропорт "Внуково-2".
«
"Прежде всего хочу всех поздравить с возвращением на Родину", - сказал Путин, встречая обмененных россиян в аэропорту "Внуково-2".
Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что на Родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО.
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Владимир ПутинРоссияТурцияАнкара (провинция)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТООбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
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