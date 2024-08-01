https://ria.ru/20240801/putin-1963558569.html
Путин поздравил россиян с возвращением на родину после обмена
Путин поздравил россиян с возвращением на родину после обмена - РИА Новости, 01.08.2024
Путин поздравил россиян с возвращением на родину после обмена
Президент России Владимир Путин поздравил обмененных россиян с возвращением на Родину. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T22:37
2024-08-01T22:37
2024-08-01T23:57
владимир путин
россия
турция
анкара (провинция)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил обмененных россиян с возвращением на Родину.Самолет летного отряда "Россия" с россиянами, освобожденными в ходе состоявшегося Турции обмена заключенными, в четверг прибыл из Анкары в московский аэропорт "Внуково-2". "Прежде всего хочу всех поздравить с возвращением на Родину", - сказал Путин, встречая обмененных россиян в аэропорту "Внуково-2".Ранее в ЦОС ФСБ России сообщили, что на Родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО.
https://ria.ru/20240801/obmen-1963452699.html
россия
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
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Путин поздравил россиян с возвращением на родину
Путин поздравил россиян с возвращением на родину после обмена. Поблагодарил за верность присяге и долгу тех вернувшихся, которые имеют отношение к службе.
2024-08-01T22:37
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, турция, анкара (провинция), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом
Владимир Путин, Россия, Турция, Анкара (провинция), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Обмен заключенными между Россией и Западом
Путин поздравил россиян с возвращением на родину после обмена
Путин поздравил обмененных россиян с возвращением на родину