https://ria.ru/20240801/putin-1963557294.html

Путин встретил вернувшихся после обмена россиян

Путин встретил вернувшихся после обмена россиян - РИА Новости, 01.08.2024

Путин встретил вернувшихся после обмена россиян

Владимир Путин встретил вернувшихся после обмена заключенными россиян у трапа самолета во "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T22:32

2024-08-01T22:32

2024-08-01T23:57

германия

сша

россия

владимир путин

владислав клюшин

роман селезнев

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владимир Путин встретил вернувшихся после обмена заключенными россиян у трапа самолета во "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости. "Прежде всего хочу всех поздравить с возвращением на Родину", — сказал президент.Глава государства также поблагодарил за верность присяге и долгу тех, кто имеет отношение к военной службе, и сообщил о представлении их к госнаградам.Ранее в четверг в ФСБ сообщили, что на родину в результате обмена, прошедшего в аэропорту турецкой Анкары, удалось вернуть восемь человек, находившихся в заключении в ряде стран НАТО.Как отметил источник в одном из российских компетентных ведомств, в списке освобожденных значатся Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Владислав Клюшин а также несовершеннолетние дети. Кроме того, в нем числится "находившийся в ФРГ и отбывавший пожизненное наказание гражданин России, известный под фамилией Красиков".Многим из этих людей вменяли сотрудничество с российской разведкой, однако в большинстве случаев их вину так и не удалось доказать, подчеркнул собеседник агентства.Ожидалось, что на родину также вернется Александр Винник, которого в США обвинили в сговоре с целью отмывания денег. Тем не менее, как заявила РИА новости его мать Вера, ее сын в четверг позвонил из американской тюрьмы и сообщил, что его вычеркнули из списка на обмен без объяснения причин.В свою очередь, из России выслали Пола Уилана, Кевина Лика, Эвана Гершковича, Демури Воронина, Владимира Кара-Мурзу*, Алсу Курмашеву, Лилию Чанышеву, Вадима Останина, Ксению Фадееву, Александру Скочиленко, Илью Яшина*, Андрея Пивоварова и Олега Орлова*.Как отметили в Кремле, Владимир Путин подписал указы об их помиловании для возвращения на родину находившихся в заключении за рубежом россиян. Москва также поблагодарила президента Белоруссии Александра Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера. Кроме того, в Кремле выразили признательность странам, помогавшим в подготовке обмена.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240801/obmen-1963565738.html

https://ria.ru/20240801/fsb-1963538809.html

https://ria.ru/20240801/obmen-1963452699.html

германия

сша

россия

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Путин встретил вернувшихся после обмена россиян Путин встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета, передает корреспондент РИА Новости 2024-08-01T22:32 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, сша, россия, владимир путин, владислав клюшин, роман селезнев, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), обмен заключенными между россией и западом