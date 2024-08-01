https://ria.ru/20240801/putin-1963557165.html

Путин приехал во Внуково

Путин приехал во Внуково - РИА Новости, 01.08.2024

Путин приехал во Внуково

Президент России Владимир Путин приехал в аэропорт "Внуково", где приземлился борт с вернувшимися после обмена россиянами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T22:30

2024-08-01T22:30

2024-08-01T23:57

владимир путин

внуково (аэропорт)

россия

обмен заключенными между россией и западом

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в аэропорт "Внуково", где приземлился борт с вернувшимися после обмена россиянами, передает корреспондент РИА Новости.Также в аэропорт приехали глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.Ранее в ФСБ сообщили, что на Родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине.Также в Россию вернулась большая группа граждан, находившихся в заключении в разных странах НАТО: Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.

https://ria.ru/20240801/fsb-1963528801.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, внуково (аэропорт), россия, обмен заключенными между россией и западом