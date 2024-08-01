https://ria.ru/20240801/putin-1963557165.html
Путин приехал во Внуково
Путин приехал во Внуково - РИА Новости, 01.08.2024
Путин приехал во Внуково
Президент России Владимир Путин приехал в аэропорт "Внуково", где приземлился борт с вернувшимися после обмена россиянами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T22:30
2024-08-01T22:30
2024-08-01T23:57
владимир путин
внуково (аэропорт)
россия
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в аэропорт "Внуково", где приземлился борт с вернувшимися после обмена россиянами, передает корреспондент РИА Новости.Также в аэропорт приехали глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.Ранее в ФСБ сообщили, что на Родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине.Также в Россию вернулась большая группа граждан, находившихся в заключении в разных странах НАТО: Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
https://ria.ru/20240801/fsb-1963528801.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, внуково (аэропорт), россия, обмен заключенными между россией и западом
Владимир Путин, Внуково (аэропорт), Россия, Обмен заключенными между Россией и Западом