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Путин приехал во Внуково - РИА Новости, 01.08.2024
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22:30 01.08.2024 (обновлено: 23:57 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/putin-1963557165.html
Путин приехал во Внуково
Путин приехал во Внуково - РИА Новости, 01.08.2024
Путин приехал во Внуково
Президент России Владимир Путин приехал в аэропорт "Внуково", где приземлился борт с вернувшимися после обмена россиянами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T22:30
2024-08-01T23:57
владимир путин
внуково (аэропорт)
россия
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в аэропорт "Внуково", где приземлился борт с вернувшимися после обмена россиянами, передает корреспондент РИА Новости.Также в аэропорт приехали глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.Ранее в ФСБ сообщили, что на Родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине.Также в Россию вернулась большая группа граждан, находившихся в заключении в разных странах НАТО: Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
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владимир путин, внуково (аэропорт), россия, обмен заключенными между россией и западом
Владимир Путин, Внуково (аэропорт), Россия, Обмен заключенными между Россией и Западом
Путин приехал во Внуково

Путин приехал во Внуково, где приземлился борт с обменянными россиянами

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в аэропорт "Внуково", где приземлился борт с вернувшимися после обмена россиянами, передает корреспондент РИА Новости.
Также в аэропорт приехали глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.
Ранее в ФСБ сообщили, что на Родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине.
Также в Россию вернулась большая группа граждан, находившихся в заключении в разных странах НАТО: Артем Дульцев, Анна Дульцева, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
Борт спецотряда Россия в аэропорту Анкары - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Из заключения в странах НАТО возвращены восемь россиян, заявили в ЦОС ФСБ
Вчера, 19:54
 
Владимир ПутинВнуково (аэропорт)РоссияОбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
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