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Путин поприветствовал участников форума "Территория смыслов" - РИА Новости, 01.08.2024
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21:48 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/putin-1963551944.html
Путин поприветствовал участников форума "Территория смыслов"
Путин поприветствовал участников форума "Территория смыслов" - РИА Новости, 01.08.2024
Путин поприветствовал участников форума "Территория смыслов"
Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам Всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов", отметил, что форум за последние РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T21:48
2024-08-01T21:48
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам Всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов", отметил, что форум за последние годы укрепил свой авторитет и стал одним из наиболее успешных проектов в сфере молодёжной политики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на открытии Всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов", который в нынешнем году отмечает 10-летний юбилей. За прошедшее время форум укрепил свой авторитет, стал одним из наиболее ярких, успешных проектов в сфере молодёжной политики. Он неизменно отличается интересными организационными решениями, смелым, новаторским подходом к выбору обсуждаемых тем", - говорится в приветствии. Подчеркивается, что участников ждут содержательные дискуссии и круглые столы, выставки и лекции, встречи с известными общественными деятелями, представителями СМИ, экспертных, предпринимательских кругов. Насыщенная программа позволит каждому проявить себя, получить поддержку для реализации своих идей и замыслов. Президент отметил, что в Год семьи особое внимание будет уделено таким важным вопросам, как укрепление традиционных семейных, духовно-нравственных ценностей, воспитание подрастающего поколения. Путин добавил, что форум укрепил свой авторитет, стал одним из наиболее ярких, успешных проектов в сфере молодёжной политики за последнее время. Помимо этого, он отличается интересными организационными решениями и новаторским подходом к выбору обсуждаемых тем. "Уверен, что форум пройдёт в творческом, созидательном ключе и надолго запомнится его участникам. Желаю вам всего самого доброго", - подытожил президент.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поприветствовал участников форума "Территория смыслов"

Путин: форум "Территория смыслов" за последние годы укрепил свой авторитет

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам Всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов", отметил, что форум за последние годы укрепил свой авторитет и стал одним из наиболее успешных проектов в сфере молодёжной политики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Уважаемые друзья! Приветствую вас на открытии Всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов", который в нынешнем году отмечает 10-летний юбилей. За прошедшее время форум укрепил свой авторитет, стал одним из наиболее ярких, успешных проектов в сфере молодёжной политики. Он неизменно отличается интересными организационными решениями, смелым, новаторским подходом к выбору обсуждаемых тем", - говорится в приветствии.
Подчеркивается, что участников ждут содержательные дискуссии и круглые столы, выставки и лекции, встречи с известными общественными деятелями, представителями СМИ, экспертных, предпринимательских кругов. Насыщенная программа позволит каждому проявить себя, получить поддержку для реализации своих идей и замыслов. Президент отметил, что в Год семьи особое внимание будет уделено таким важным вопросам, как укрепление традиционных семейных, духовно-нравственных ценностей, воспитание подрастающего поколения.
Путин добавил, что форум укрепил свой авторитет, стал одним из наиболее ярких, успешных проектов в сфере молодёжной политики за последнее время. Помимо этого, он отличается интересными организационными решениями и новаторским подходом к выбору обсуждаемых тем.
"Уверен, что форум пройдёт в творческом, созидательном ключе и надолго запомнится его участникам. Желаю вам всего самого доброго", - подытожил президент.
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