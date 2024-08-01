https://ria.ru/20240801/putin-1963551944.html

Путин поприветствовал участников форума "Территория смыслов"

Путин поприветствовал участников форума "Территория смыслов" - РИА Новости, 01.08.2024

Путин поприветствовал участников форума "Территория смыслов"

Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам Всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов", отметил, что форум за последние РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T21:48

2024-08-01T21:48

2024-08-01T21:48

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам Всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов", отметил, что форум за последние годы укрепил свой авторитет и стал одним из наиболее успешных проектов в сфере молодёжной политики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую вас на открытии Всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов", который в нынешнем году отмечает 10-летний юбилей. За прошедшее время форум укрепил свой авторитет, стал одним из наиболее ярких, успешных проектов в сфере молодёжной политики. Он неизменно отличается интересными организационными решениями, смелым, новаторским подходом к выбору обсуждаемых тем", - говорится в приветствии. Подчеркивается, что участников ждут содержательные дискуссии и круглые столы, выставки и лекции, встречи с известными общественными деятелями, представителями СМИ, экспертных, предпринимательских кругов. Насыщенная программа позволит каждому проявить себя, получить поддержку для реализации своих идей и замыслов. Президент отметил, что в Год семьи особое внимание будет уделено таким важным вопросам, как укрепление традиционных семейных, духовно-нравственных ценностей, воспитание подрастающего поколения. Путин добавил, что форум укрепил свой авторитет, стал одним из наиболее ярких, успешных проектов в сфере молодёжной политики за последнее время. Помимо этого, он отличается интересными организационными решениями и новаторским подходом к выбору обсуждаемых тем. "Уверен, что форум пройдёт в творческом, созидательном ключе и надолго запомнится его участникам. Желаю вам всего самого доброго", - подытожил президент.

https://ria.ru/20240629/molodezh-1955854109.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин