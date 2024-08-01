https://ria.ru/20240801/putin-1963403540.html
Песков рассказал, уйдет ли Путин в отпуск
Песков рассказал, уйдет ли Путин в отпуск - РИА Новости, 01.08.2024
Песков рассказал, уйдет ли Путин в отпуск
У президента РФ Владимира Путина в августе рутинный рабочий график, окон для возможного отпуска не просматривается, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:33
2024-08-01T12:33
2024-08-01T12:34
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина в августе рутинный рабочий график, окон для возможного отпуска не просматривается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока, честно говоря, в августе никаких окон у президента не просматриваются. Там всё время идёт рутинный, но достаточно напряжённый рабочий график. Вы сами понимаете, то, что становится публичным, - это лишь верхушка айсберга, а основная работа ведётся ежесуточно, без выходных, без всего. Это и верховный главнокомандующий, это и президент, это и взаимодействие с правительством по экономическим делам. Поэтому пока никаких окон у него не просматривается", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240728/putin-1962496009.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал, уйдет ли Путин в отпуск
Песков: у Путина в августе не просматривается окон для отпуска
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина в августе рутинный рабочий график, окон для возможного отпуска не просматривается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока, честно говоря, в августе никаких окон у президента не просматриваются. Там всё время идёт рутинный, но достаточно напряжённый рабочий график. Вы сами понимаете, то, что становится публичным, - это лишь верхушка айсберга, а основная работа ведётся ежесуточно, без выходных, без всего. Это и верховный главнокомандующий, это и президент, это и взаимодействие с правительством по экономическим делам. Поэтому пока никаких окон у него не просматривается", - сказал Песков журналистам.