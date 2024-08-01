https://ria.ru/20240801/putin-1963378269.html

Путин поручил представить предложения по поддержке научных разработок

Путин поручил представить предложения по поддержке научных разработок - РИА Новости, 01.08.2024

Путин поручил представить предложения по поддержке научных разработок

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения о мерах поддержки производителей, внедряющих научные разработки в промышленное... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:10

2024-08-01T11:10

2024-08-01T11:32

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

фонд развития промышленности

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения о мерах поддержки производителей, внедряющих научные разработки в промышленное производство, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными опубликован в четверг на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития" и представить предложения о мерах поддержки отечественных производителей, внедряющих результаты научных исследований и разработок в промышленное производство. Срок - 1 ноября 2024 года", - говорится в документе. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин и директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.

https://ria.ru/20231020/rosatom-1904240632.html

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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд развития промышленности