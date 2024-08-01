https://ria.ru/20240801/putin-1963378269.html
Путин поручил представить предложения по поддержке научных разработок
Путин поручил представить предложения по поддержке научных разработок - РИА Новости, 01.08.2024
Путин поручил представить предложения по поддержке научных разработок
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения о мерах поддержки производителей, внедряющих научные разработки в промышленное... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:10
2024-08-01T11:10
2024-08-01T11:32
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения о мерах поддержки производителей, внедряющих научные разработки в промышленное производство, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными опубликован в четверг на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития" и представить предложения о мерах поддержки отечественных производителей, внедряющих результаты научных исследований и разработок в промышленное производство. Срок - 1 ноября 2024 года", - говорится в документе. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин и директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.
https://ria.ru/20231020/rosatom-1904240632.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд развития промышленности
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд развития промышленности
Путин поручил представить предложения по поддержке научных разработок
Путин поручил разработать меры поддержки внедрения разработок в производство