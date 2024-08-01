https://ria.ru/20240801/putin-1963377045.html

Путин поручил расширить практику выдачи электронных виз ученым

Путин поручил расширить практику выдачи электронных виз ученым - РИА Новости, 01.08.2024

Путин поручил расширить практику выдачи электронных виз ученым

Президент России Владимир Путин поручил принять меры по привлечению ведущих исследователей к проектам в РФ, расширив практику выдачи электронных виз,... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:06

2024-08-01T11:06

2024-08-01T11:31

россия

владимир путин

михаил мишустин

андрей фурсенко

российский научный фонд

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры по привлечению ведущих исследователей к проектам в РФ, расширив практику выдачи электронных виз, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учёными опубликован в четверг на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... разработать и реализовать меры по привлечению ведущих исследователей и специалистов (в том числе иностранных) к участию в научных исследованиях и разработках... предусмотрев создание для указанных лиц и членов их семей благоприятных условий, в том числе предоставление им жилья, упрощение оформления документов, необходимых для въезда в Российскую Федерацию и работы в России, расширив в этих целях практику выдачи электронных виз", - говорится в документе. Доклад следует подготовить до 1 октября 2024 года, далее ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, гендиректор Российского научного фонда Владимир Беспалов и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.

https://ria.ru/20240613/putin-1952704072.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, андрей фурсенко, российский научный фонд