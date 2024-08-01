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Путин поручил расширить практику выдачи электронных виз ученым - РИА Новости, 01.08.2024
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11:06 01.08.2024 (обновлено: 11:31 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/putin-1963377045.html
Путин поручил расширить практику выдачи электронных виз ученым
Путин поручил расширить практику выдачи электронных виз ученым - РИА Новости, 01.08.2024
Путин поручил расширить практику выдачи электронных виз ученым
Президент России Владимир Путин поручил принять меры по привлечению ведущих исследователей к проектам в РФ, расширив практику выдачи электронных виз,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:06
2024-08-01T11:31
россия
владимир путин
михаил мишустин
андрей фурсенко
российский научный фонд
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры по привлечению ведущих исследователей к проектам в РФ, расширив практику выдачи электронных виз, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учёными опубликован в четверг на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... разработать и реализовать меры по привлечению ведущих исследователей и специалистов (в том числе иностранных) к участию в научных исследованиях и разработках... предусмотрев создание для указанных лиц и членов их семей благоприятных условий, в том числе предоставление им жилья, упрощение оформления документов, необходимых для въезда в Российскую Федерацию и работы в России, расширив в этих целях практику выдачи электронных виз", - говорится в документе. Доклад следует подготовить до 1 октября 2024 года, далее ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, гендиректор Российского научного фонда Владимир Беспалов и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, андрей фурсенко, российский научный фонд
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Андрей Фурсенко, Российский научный фонд
Путин поручил расширить практику выдачи электронных виз ученым

Путин поручил принять меры по привлечению ведущих ученых к проектам в России

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил принять меры по привлечению ведущих исследователей к проектам в РФ, расширив практику выдачи электронных виз, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учёными опубликован в четверг на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации... разработать и реализовать меры по привлечению ведущих исследователей и специалистов (в том числе иностранных) к участию в научных исследованиях и разработках... предусмотрев создание для указанных лиц и членов их семей благоприятных условий, в том числе предоставление им жилья, упрощение оформления документов, необходимых для въезда в Российскую Федерацию и работы в России, расширив в этих целях практику выдачи электронных виз", - говорится в документе.
Доклад следует подготовить до 1 октября 2024 года, далее ежегодно. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, гендиректор Российского научного фонда Владимир Беспалов и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.
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