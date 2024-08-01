https://ria.ru/20240801/putin-1963376636.html

Путин поручил планировать расходы бюджета на научные исследования

Путин поручил планировать расходы бюджета на научные исследования - РИА Новости, 01.08.2024

Путин поручил планировать расходы бюджета на научные исследования

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить с 2025 года шестилетнее планирование расходов бюджета на научные исследования и разработки гражданского... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:05

2024-08-01T11:05

2024-08-01T11:31

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить с 2025 года шестилетнее планирование расходов бюджета на научные исследования и разработки гражданского назначения. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учёными опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: обеспечивать начиная с 2025 года планирование на срок не менее шести лет расходов федерального бюджета на осуществление научных исследований и разработок гражданского назначения", - говорится в тексте поручений. Доклад – до 15 октября 2024 года, далее – ежегодно.

https://ria.ru/20240326/oborudovanie-1936024557.html

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россия, владимир путин