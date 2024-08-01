https://ria.ru/20240801/putin-1963364568.html

Путин поручил расширить программу мегагрантов

Путин поручил расширить программу мегагрантов - РИА Новости, 01.08.2024

Путин поручил расширить программу мегагрантов

Президент России Владимир Путин поручил расширить программу мегагрантов, увеличив ее финансирование, в том числе за счет привлечения частных инвестиций. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:12

2024-08-01T10:12

2024-08-01T10:38

владимир путин

экономика

россия

михаил мишустин

российский научный фонд

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил расширить программу мегагрантов, увеличив ее финансирование, в том числе за счет привлечения частных инвестиций.Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учёными опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Российским научным фондом с учетом ранее данных поручений... представить предложения по определению механизмов привлечения частных инвестиций для реализации единой программы, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - 1 октября 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор Российского научного фонда Владимир Беспалов.

https://ria.ru/20240613/putin-1952672898.html

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владимир путин, экономика, россия, михаил мишустин, российский научный фонд