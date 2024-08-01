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Путин поручил расширить программу мегагрантов - РИА Новости, 01.08.2024
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10:12 01.08.2024 (обновлено: 10:38 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/putin-1963364568.html
Путин поручил расширить программу мегагрантов
Путин поручил расширить программу мегагрантов - РИА Новости, 01.08.2024
Путин поручил расширить программу мегагрантов
Президент России Владимир Путин поручил расширить программу мегагрантов, увеличив ее финансирование, в том числе за счет привлечения частных инвестиций. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:12
2024-08-01T10:38
владимир путин
экономика
россия
михаил мишустин
российский научный фонд
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил расширить программу мегагрантов, увеличив ее финансирование, в том числе за счет привлечения частных инвестиций.Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учёными опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Российским научным фондом с учетом ранее данных поручений... представить предложения по определению механизмов привлечения частных инвестиций для реализации единой программы, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - 1 октября 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор Российского научного фонда Владимир Беспалов.
https://ria.ru/20240613/putin-1952672898.html
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владимир путин, экономика, россия, михаил мишустин, российский научный фонд
Владимир Путин, Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Российский научный фонд
Путин поручил расширить программу мегагрантов

Путин поручил расширить программу мегагрантов, увеличив ее финансирование

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил расширить программу мегагрантов, увеличив ее финансирование, в том числе за счет привлечения частных инвестиций.
Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учёными опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с Российским научным фондом с учетом ранее данных поручений... представить предложения по определению механизмов привлечения частных инвестиций для реализации единой программы, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения - 1 октября 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор Российского научного фонда Владимир Беспалов.
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