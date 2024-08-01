https://ria.ru/20240801/primore-1963341252.html
В Приморье нашли тело пропавшего на пляже ребенка
В Приморье нашли тело пропавшего на пляже ребенка - РИА Новости, 01.08.2024
В Приморье нашли тело пропавшего на пляже ребенка
Тело 7-летнего мальчика, пропавшего 26 июля на пляже в Дунае Приморского края на отдыхе с семьей, нашли у берега в соседнем районе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T05:56
2024-08-01T05:56
2024-08-01T05:56
происшествия
приморский край
артёмовский городской округ
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Тело 7-летнего мальчика, пропавшего 26 июля на пляже в Дунае Приморского края на отдыхе с семьей, нашли у берега в соседнем районе, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры. Ребенок пропал 26 июля в районе бухты Безымянная в поселке Дунай. Полиция сообщала, что отец с двумя детьми приехал отдыхать в палаточном лагере, в течение дня его сын играл с другими детьми, плавал в мелководной речке, которая впадает в море. Ребенок находился под присмотром взрослых. На несколько минут 44-летний мужчина упустил сына из поля зрения, а когда вернулся к водоему, мальчик пропал. Одна из находящихся на пляже девушек сказала, что видела зеленый плавательный круг в открытом море. Все эти дни ребенка искали спасатели, полицейские, местные жители и волонтеры. Возбуждено дело по статье "Убийство". "Тело ребёнка обнаружено, поисковые работы завершены", - сказал собеседник. Он отметил, что тело нашли у берега в воде на территории Артёмовского городского округа.
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приморский край
артёмовский городской округ
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происшествия, приморский край, артёмовский городской округ
Происшествия, Приморский край, Артёмовский городской округ
В Приморье нашли тело пропавшего на пляже ребенка
В Приморье нашли тело пропавшего на пляже 7-летнего мальчика
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Тело 7-летнего мальчика, пропавшего 26 июля на пляже в Дунае Приморского края на отдыхе с семьей, нашли у берега в соседнем районе, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры.
Ребенок пропал 26 июля в районе бухты Безымянная в поселке Дунай. Полиция сообщала, что отец с двумя детьми приехал отдыхать в палаточном лагере, в течение дня его сын играл с другими детьми, плавал в мелководной речке, которая впадает в море. Ребенок находился под присмотром взрослых. На несколько минут 44-летний мужчина упустил сына из поля зрения, а когда вернулся к водоему, мальчик пропал. Одна из находящихся на пляже девушек сказала, что видела зеленый плавательный круг в открытом море. Все эти дни ребенка искали спасатели, полицейские, местные жители и волонтеры. Возбуждено дело по статье "Убийство".
«
"Тело ребёнка обнаружено, поисковые работы завершены", - сказал собеседник.
Он отметил, что тело нашли у берега в воде на территории Артёмовского городского округа
.