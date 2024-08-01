Рейтинг@Mail.ru
В Приморье нашли тело пропавшего на пляже ребенка - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:56 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/primore-1963341252.html
В Приморье нашли тело пропавшего на пляже ребенка
В Приморье нашли тело пропавшего на пляже ребенка - РИА Новости, 01.08.2024
В Приморье нашли тело пропавшего на пляже ребенка
Тело 7-летнего мальчика, пропавшего 26 июля на пляже в Дунае Приморского края на отдыхе с семьей, нашли у берега в соседнем районе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T05:56
2024-08-01T05:56
происшествия
приморский край
артёмовский городской округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961778185_0:523:2605:1989_1920x0_80_0_0_3e77f1ca18d5fe06512ec033dfdc8758.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Тело 7-летнего мальчика, пропавшего 26 июля на пляже в Дунае Приморского края на отдыхе с семьей, нашли у берега в соседнем районе, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры. Ребенок пропал 26 июля в районе бухты Безымянная в поселке Дунай. Полиция сообщала, что отец с двумя детьми приехал отдыхать в палаточном лагере, в течение дня его сын играл с другими детьми, плавал в мелководной речке, которая впадает в море. Ребенок находился под присмотром взрослых. На несколько минут 44-летний мужчина упустил сына из поля зрения, а когда вернулся к водоему, мальчик пропал. Одна из находящихся на пляже девушек сказала, что видела зеленый плавательный круг в открытом море. Все эти дни ребенка искали спасатели, полицейские, местные жители и волонтеры. Возбуждено дело по статье "Убийство". "Тело ребёнка обнаружено, поисковые работы завершены", - сказал собеседник. Он отметил, что тело нашли у берега в воде на территории Артёмовского городского округа.
https://ria.ru/20240723/priamurja-1961371813.html
приморский край
артёмовский городской округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961778185_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9b814aa67f69635d27c9d26390f6c7b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край, артёмовский городской округ
Происшествия, Приморский край, Артёмовский городской округ
В Приморье нашли тело пропавшего на пляже ребенка

В Приморье нашли тело пропавшего на пляже 7-летнего мальчика

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Тело 7-летнего мальчика, пропавшего 26 июля на пляже в Дунае Приморского края на отдыхе с семьей, нашли у берега в соседнем районе, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры.
Ребенок пропал 26 июля в районе бухты Безымянная в поселке Дунай. Полиция сообщала, что отец с двумя детьми приехал отдыхать в палаточном лагере, в течение дня его сын играл с другими детьми, плавал в мелководной речке, которая впадает в море. Ребенок находился под присмотром взрослых. На несколько минут 44-летний мужчина упустил сына из поля зрения, а когда вернулся к водоему, мальчик пропал. Одна из находящихся на пляже девушек сказала, что видела зеленый плавательный круг в открытом море. Все эти дни ребенка искали спасатели, полицейские, местные жители и волонтеры. Возбуждено дело по статье "Убийство".
«
"Тело ребёнка обнаружено, поисковые работы завершены", - сказал собеседник.
Он отметил, что тело нашли у берега в воде на территории Артёмовского городского округа.
Сотрудники МЧС во время поиска детей на реке Зея - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
В Приамурье нашли тело пропавшей девочки
23 июля, 09:05
 
ПроисшествияПриморский крайАртёмовский городской округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала