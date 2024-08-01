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В Приморье мужчина на автомобиле преследовал леопарда - РИА Новости, 01.08.2024
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05:35 01.08.2024 (обновлено: 09:43 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/primore-1963340567.html
В Приморье мужчина на автомобиле преследовал леопарда
В Приморье мужчина на автомобиле преследовал леопарда - РИА Новости, 01.08.2024
В Приморье мужчина на автомобиле преследовал леопарда
Мужчина на автомобиле преследовал вышедшего на дорогу редкого дальневосточного леопарда в Приморье, чем подверг его стрессу, такое поведение недопустимо,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T05:35
2024-08-01T09:43
приморский край
китай
россия
фгбу "земля леопарда"
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Мужчина на автомобиле преследовал вышедшего на дорогу редкого дальневосточного леопарда в Приморье, чем подверг его стрессу, такое поведение недопустимо, сообщает ФГБУ "Земля леопарда". В учреждении сообщили, что в местных Telegram-каналах появилось видео с дальневосточным леопардом, которого преследует автомобиль на трассе под Уссурийском в Приморском крае. "Водитель медленно преследует леопарда, который пытается перейти дорогу, не пропускает его и даже выезжает на встречную полосу "в порыве энтузиазма". При этом мужчина открыл окно и высунул руку с телефоном, из салона громко играет музыка. Напуганный краснокнижный зверь в это время пробует скрыться и в конце концов успевает убежать на обочину… Водитель повёл себя недопустимо и совершил ошибку, подвергая стрессу дикого зверя. Поведение леопарда, напротив, было естественным и адекватным", - говорится в сообщении. По словам специалистов нацпарка, преследование диких животных даже на автомобиле небезопасно как для людей, так и для зверей. "Животное в состоянии сильного стресса может начать защищаться и агрессивно среагировать на автомобиль или человека внутри, если окна или люк открыты. Таким образом, автор видео в первую очередь подверг опасности себя самого. С другой стороны, подобное преследование чревато травмами для самого животного. Не исключено, что зверь получит их в попытках скрыться от преследования либо попадёт под автомобиль, который здесь ради "удачного кадра" даже пересекает сплошную", - отмечается в сообщении. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
https://ria.ru/20240110/leopard-1920426036.html
https://ria.ru/20231127/leopard-1912015966.html
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приморский край, китай, россия, фгбу "земля леопарда"
Приморский край, Китай, Россия, ФГБУ "Земля леопарда"
В Приморье мужчина на автомобиле преследовал леопарда

В Приморье мужчина на автомобиле преследовал леопарда, чем подверг его стрессу

© "Земля леопарда" — дирекция заповедников/TelegramПреследование дальневосточного леопарда на автодороге у границ охранной зоны нацпарка "Земля леопарда"
Преследование дальневосточного леопарда на автодороге у границ охранной зоны нацпарка Земля леопарда - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© "Земля леопарда" — дирекция заповедников/Telegram
Преследование дальневосточного леопарда на автодороге у границ охранной зоны нацпарка "Земля леопарда"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг – РИА Новости. Мужчина на автомобиле преследовал вышедшего на дорогу редкого дальневосточного леопарда в Приморье, чем подверг его стрессу, такое поведение недопустимо, сообщает ФГБУ "Земля леопарда".
В учреждении сообщили, что в местных Telegram-каналах появилось видео с дальневосточным леопардом, которого преследует автомобиль на трассе под Уссурийском в Приморском крае.
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В Приморье на видео попал редкий дальневосточный леопард
10 января, 07:29
"Водитель медленно преследует леопарда, который пытается перейти дорогу, не пропускает его и даже выезжает на встречную полосу "в порыве энтузиазма". При этом мужчина открыл окно и высунул руку с телефоном, из салона громко играет музыка. Напуганный краснокнижный зверь в это время пробует скрыться и в конце концов успевает убежать на обочину… Водитель повёл себя недопустимо и совершил ошибку, подвергая стрессу дикого зверя. Поведение леопарда, напротив, было естественным и адекватным", - говорится в сообщении.
По словам специалистов нацпарка, преследование диких животных даже на автомобиле небезопасно как для людей, так и для зверей.
"Животное в состоянии сильного стресса может начать защищаться и агрессивно среагировать на автомобиль или человека внутри, если окна или люк открыты. Таким образом, автор видео в первую очередь подверг опасности себя самого. С другой стороны, подобное преследование чревато травмами для самого животного. Не исключено, что зверь получит их в попытках скрыться от преследования либо попадёт под автомобиль, который здесь ради "удачного кадра" даже пересекает сплошную", - отмечается в сообщении.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
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В приморском парке на видео попал неизвестный специалистам леопард
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