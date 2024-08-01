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Подполье: в Николаевской области нанесли удар по группе бандеровцев

Подполье: в Николаевской области нанесли удар по группе бандеровцев - РИА Новости, 01.08.2024

Подполье: в Николаевской области нанесли удар по группе бандеровцев

"Прилет" зафиксирован по месту проживания "большой группы бандеровцев" в полночь в Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T04:27

2024-08-01T04:27

2024-08-01T04:27

специальная военная операция на украине

николаевская область

украина

сергей лебедев

служба безопасности украины

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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. "Прилет" зафиксирован по месту проживания "большой группы бандеровцев" в полночь в Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Поселок городского типа Новый Буг в Николаевской области в полночь получил прилет в место проживания большой группы бандеровцев", - сообщил собеседник агентства. Как отметил Лебедев, после взрыва к месту направились "скорые". "К медикам домой заезжали военные и СБУ, увозили их с собой. На 4 утра завалы ещё не разобраны, а раненных уже больше двух десятков. Погибших пакуют в мешки и по 30 мешков вывозят самосвалами в неизвестном направлении", - рассказал собеседник. Лебедев также сообщил о взрыве в стороне Снигиревки.

https://ria.ru/20240801/kiev-1963335803.html

николаевская область

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николаевская область, украина, сергей лебедев, служба безопасности украины